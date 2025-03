Boom Napoli, beffato il Milan sul mercato: sta accadendo in queste ore

Il Napoli si appresta a chiudere un colpo sul mercato: Manna ha beffato il Milan, il retroscena sul giocatore.

Il Napoli continua a monitorare il calciomercato per farsi trovare pronto in una sessione che chiederà sicuramente molti movimenti in entrata e in uscita. Manna sarà infatti chiamato a rinforzare una rosa che, a differenza di quest’anno, sarà impegnata anche nel giocare le coppe europee.

In particolare, ci si aspettano grandi mosse per l’attacco, dopo che l’addio di Kvaratskhelia a gennaio ha privato Conte di estro e fantasia nella manovra offensiva.

Paixao-Napoli, bruciato il Milan: la rivelazione

Emergono sempre più conferme su come il Napoli abbia scelto il brasiliano del Feyenoord Igor Paixao come mossa al riguardo in estate. L’edizione odiderna de “Il Mattino” svela che è pronto un incontro nelle prossime ore con gli emissari del Feyenoord utile ad accelerare ulteriormente e chiudere il colpo il prima possibile. Manna, infatti, intende anticipare tutte le concorrenti su di lui, fra cui anche il Milan.

A spingere il Napoli a chiudere quanto prima, anche la tripletta del giocatore brasiliano nell’ultimo match di Eredivisie contro il Twente (terminato con la vittoria per 6-2 dei suoi). L’esterno sta infati facendo di tutto per attirare su di sé i fari di tutte le big europee e sarà necessario muoversi in fretta per portarlo alla propria corte.

Chi è Igor Paixao, la stella del Feyenoord che infiamma Napoli e Serie A Ma chi è questo Igor Paixao che sta tenendo banco nel calciomercato Napoli 2025? Nato a Macapá, in Brasile, nel 2000, questo esterno d’attacco è un mix di tecnica, velocità e istinto da predatore. Con i suoi 25 anni appena compiuti, Paixao sta vivendo una stagione da urlo in Eredivisie: 9 gol e 15 assist tra campionato e coppe, numeri che fanno girare la testa. E non è solo una questione di statistiche. Paixao ha quel guizzo che piace a Conte: sa saltare l’uomo, inventare giocate e mettere i compagni davanti alla porta. Qualcuno lo ricorderà per il gol rifilato al Milan in Champions League, un colpo che ha fatto male ai rossoneri e che ora potrebbe tornare a tormentarli in modo diverso. Insomma, un talento con il cuore in mano e i piedi d’oro, perfetto per ridare al Napoli quella fantasia persa con Kvaratskhelia. In attesa di novità, una cosa è certa: il calciomercato sta entrando nel vivo, e il Napoli non ha intenzione di restare a guardare. Manna ha già dimostrato di saper pescare il jolly quando meno te l’aspetti, e questa volta il Milan potrebbe dover ingoiare un boccone amaro. Voi che ne pensate? Paixao sotto il Vesuvio sarebbe il tassello giusto per tornare a sognare in grande?

Last Updated on 20 Mar 2025 – 09:53 by Felice Leopoldo Luongo