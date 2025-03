Lukaku applaude il nuovo ct Rudi Garcia: commento a sorpresa sull’ex Napoli

Romelu Lukaku ha rilasciato in confenreza stampa un commento sul nuovo ct del Belgio Rudi Garcia, esonerato al Napoli nella scorsa stagione.

Romelu Lukaku è in Nazionale, chiamato ad evitare una rovinosa retrocessione nella Lega B di Nations League per il suo Belgio. Recentemente, i Diavoli Rossi hanno cambiato guida tecnica, esonerando il vecchio allenatore Domenico Tedesco. Al suo posto, a guidare la Nazionale belga è stato chiamato una vecchia conoscenza del Napoli come Rudi Garcia.

L’allenatore francese intende rilanciarsi dopo il flop dello scorso anno a Napoli: chiamato a guidare il Napoli dello Scudetto, è stato esonerato dopo poche partite fra le feroci critiche dei tifosi, rilasciando poi anche parole poco tenere per il presidente De Laurentiis.

Lukaku è intervenuto nella conferenza stampa di presentazione per la prima gara del suo nuovo ct alla guida del Belgio, valevole per lo spareggio retrocessione di Nations League contro l’Ucraina. Il bomber azzurro ha assegnato un ruolo molto importante al nuovo allenatore riguardo al suo futuro in Nazionale:

“Dopo la sconfitta contro la Francia ero rimasto molto deluso, ho pensato di lasciare la Nazionale. Vincent Mannaert mi ha presentato il nuovo progetto e ho capito che non potevo fermarmi così. Ho avuto delle belle conversazioni con il nuovo commissario tecnico e da lì ho capito che volevo riportare il Belgio al top”.

La mentalità delll’attaccante è quindi tutta incentrata sul futuro e volta a far meglio nelle prossime gare:

“Domani e domenica segneranno l’inizio di una nuova era per i Red Devils. Poi c’erano tante cose che non potevo accettare, tra cui l’atmosfera. Ma ne parlerò un altro giorno. Ora l’unica cosa importante è restare nella divisione A della Nations League. Dobbiamo dimostrare ai nostri sostenitori che siamo orgogliosi di indossare la maglia”.

Rudi Garcia in Nations League: riscatto dopo il flop al Napoli

Rudi Garcia non è certo un nome nuovo per i tifosi del Napoli. Arrivato nell’estate 2023 per succedere a Luciano Spalletti, il tecnico francese aveva sulle spalle il peso di uno Scudetto da difendere. Ma le cose non sono andate come sperato: poche partite, risultati deludenti e un esonero che ha lasciato strascichi. “Un flop totale”, lo definirono in molti sui social, mentre le sue dichiarazioni al veleno contro De Laurentiis (“Non mi ha dato il tempo di lavorare”) non fecero che gettare benzina sul fuoco.

Ora, però, Garcia ha una chance di rilancio con il Belgio. La sfida della Nations League contro l’Ucraina, in programma su un campo neutro a Murcia e poi a Genk, è un banco di prova cruciale. Evitare la retrocessione nella Lega B non è solo una questione di prestigio: restare in Lega A significa continuare a misurarsi con le big d’Europa, un aspetto fondamentale per una Nazionale che vuole ricostruire. E Lukaku, nominato capitano per la prima gara, sembra pronto a metterci la faccia