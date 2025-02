Napoli, Rudi Garcia attacca De Laurentiis: parole durissime

Rudi Garcia ha rilasciato alcune parole davvero pesanti nei confronti del presidente del Napoli, ovvero Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli, dunque, si appresta a disputare la sfida scudetto contro l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra di Antonio Conte non ci arriva nel migliore dei modi a questa partita così importante, visto sia gli ultimi risultati che gli infortuni dei vari David Neres e Frank Anguissa.

Per il team partenopeo, però, è anche sintomo di soddisfazione arrivare ai primi di marzo e giocarsi un match scudetto con l’Inter. Dopo il decimo posto dell’anno scorso, di fatto, nessuno si aspettava che il Napoli potesse tornare subito al vertice. Tuttavia, in attesa della sfida contro i nerazzurri, per Aurelio De Laurentiis è arrivato un attacco proprio da uno dei protagonisti della passata stagione: Rudi Garcia.

Rudi Garcia attacca De Laurentiis: “Ero un po’ prigioniero”

Il tecnico francese, esattamente ai microfoni ufficiali de ‘L’Equipe’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Napoli? Amavo tutto: lo stadio, la città, i tifosi e la squadra. Tranne le interferenze del presidente. Ero un po’ prigioniero, ma il tempo è galantuomo”.

Rudi Garcia, ora ct del Belgio, ha poi concluso il suo intervento: