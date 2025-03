“È lui il preferito del Napoli”: svelati i piani di Manna per l’erede di Kvara

In casa Napoli, l’attenzione è volta esclusivamente al campo e alle speranze di poter mettere le mani sullo Scudetto. Tuttavia, Giovanni Manna (direttore sportivo del club) è già al lavoro per il futuro.

Contro il Venezia, il Napoli vuole dare un ulteriore segnale importante per se stesso, da poter recapitare anche a tutto il resto della concorrenza. La lotta per lo Scudetto è ormai entrata nel vivo, con gli azzurri che intendono dare del filo da torcere sia a Inter che Atalanta, le compagini che proprio domenica sera si sfideranno al Gewiss Stadium. Un intreccio, il primo delle ultime dieci partite del campionato di Serie A, che potrebbe avere un peso rilevante nello scontro al vertice tra i tre club in questione.

Tuttavia, il Napoli è chiamato anche a programmare il futuro, con un mercato che il club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe vivere da grande protagonista. L’obiettivo numero uno, ovviamente, sarà quello di assicurarsi un profilo che possa essere ritenuto come sostituto ideale di Khvicha Kvaratskhelia. Dando per assodato che gli azzurri non procederanno con il riscatto del cartellino di Noah Okafor dal Milan, i riflettori di radio mercato sono puntati su un nome in particolare, che è stato già vicino agli azzurri nella scorsa sessione di calciomercato.

Calciomercato SSC Napoli, Zhegrova è il nome in pole: la situazione

Edon Zhegrova sembra essere il nome in prima fila per il colpo in attacco della SSC Napoli, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

A fare il punto della situazione è il giornalista Niccolò Ceccarini, che su tuttomercatoweb.com scrive:

“Il grande colpo dell’estate sarà il sostituto di Kvara. Il direttore sportivo Manna anche in questo periodo non si è fermato un attimo per arrivare a giugno e definire l’operazione. Prende sempre più quota l’ipotesi Zhegrova. L’esterno a gennaio aveva di fatto aperto alla cessione ma poi Létang, presidente del Lille, ha fatto muro e il club azzurro ha dovuto rinunciare all’investimento. I contatti però sono andati avanti ed il Napoli sta preparando il terreno per l’assalto nella prossima sessione estiva. Zhegrova ad ora è la pista più calda ma nella lista azzurra sono entrati anche Igor Paixão del Feyenoord e Antoine Semenyo, venticinquenne ghanese di proprietà del Bournemouth, che all’occorrenza può giocare anche come punta centrale. Il casting continua ma il Napoli è intenzionato a concludere l’operazione esterno d’attacco il prima possibile, già al termine del campionato”.

Napoli tra presente e futuro: le ultime in casa azzurra

La stagione 2024-2025 è un crocevia per il Napoli: da una parte, la lotta Scudetto che infiamma gli animi; dall’altra, un mercato che potrebbe ridisegnare la squadra.

La partita contro il Venezia è solo l’inizio di una fase di camponato cruciale, con le ultime dieci giornate che diranno molto sulle ambizioni degli azzurri. E se sul campo serve la grinta di chi non molla mai, fuori dal rettangolo verde c’è bisogno di una visione chiara. De Laurentiis lo sa bene: un colpo come Zhegrova non è solo un investimento tecnico, ma un segnale di forza per tifosi e avversari, oltre che nei confronti dello stesso Conte.