Boom Napoli, accordo raggiunto: c’è la data per la firma

Il Napoli giocherà contro il Milan dopo la sosta, ma prima Conte può esultare in sede di calciomercato.

Dopo la vittoria ottenuta al Maradona contro la Fiorentina, di fatto, il Napoli ha ottenuto un pareggio deludente contro il Venezia. Domenica scorsa, infatti, gli azzurri hanno fatto 0-0 in trasferta contro il Venezia.

Questo pari contro i lagunari, di fatto, ha portato come conseguenza l’aumento del distacco dall’Inter. Quest’ultima, dopo aver sconfitto l’Atalanta di Gasperini nello scontro diretto, ha infatti portato a tre punti il proprio margine sul Napoli. Tuttavia, in attesa del ritorno del campionato dopo la sosta, Antonio Conte può comunque esultare

Marianucci al Napoli, l’agente del giocatore annuncia: “Verrà formalizzato il tutto a maggio”

Mario Giuffredi, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha infatti confermato l’accordo tra il suo assistito Luca Marianucci ed il Napoli:

“Siamo tutti in parola con i due club. Verrà formalizzato il tutto all’inizio di maggio. Un accordo verbale è stato già raggiunto. Speriamo sia destinato a qualcosa di davvero importante. Il Napoli ha scelto di anticipare tutte le altre che di fatto, avevano chiesto informazioni”.

L’intervento del noto agente poi si conclude così:

“Ho parlato di Marianucci con il Napoli negli ultimi giorni del mercato di gennaio. Manna è stato velocissimo a trovare l’accordo con tutte le parti in questione”.

Last Updated on 18 Mar 2025 – 15:48 by William Scuotto