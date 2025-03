Calciomercato Napoli, arriva l’annuncio dell’agente: svelata la decisione per l’estate

Il calciomercato del Napoli inizia già ad entrare nel vivo con l’annuncio del procuratore di un calciatore azzurro: svelata la decisione per l’estate

Il calciomercato Napoli 2025 sta già scaldando i motori. Mentre il campionato entra nella sua fase più bollente, con la squadra di Conte che lotta per il vertice, la dirigenza azzurra guarda avanti, pensando a come rinforzare una rosa che vuole essere protagonista anche nella prossima stagione.

Dopo le voci su un possibile interesse per Oumar Solet, difensore dell’Udinese, dal fisico imponente, si pensa anche ai nomi in uscita.Non è ancora tempo di bilanci per la stagione in corso, ma il Napoli non perde tempo. Con 9 giornate che separano gli azzurri dal traguardo della Serie A, la dirigenza sta già tracciando la rotta per il futuro. L’interessamento per Solet, un colosso difensivo che piace a mezza Europa, è solo la punta dell’iceberg. Bisognerà sistemare anche le vicende più interne.

Questo post in breve 1 Trasferimenti Napoli: le strategie di Conte e Manna

Trasferimenti Napoli: le strategie di Conte e Manna 2 Mazzocchi, il futuro è un’incognita? Parla l’agente Trasferimenti Napoli: le strategie di Conte e Manna Il Napoli di oggi è una squadra che lotta, sogna e si prepara. Con Antonio Conte al timone, ogni scelta di mercato è un tassello per costruire un mosaico vincente. L’estate di trasferimenti del Napoli sarà cruciale: dopo aver messo le mani su talenti come Luca Marianucci dall’Empoli e con l’ipotesi Paixao dal Feyenoord che fa sognare i tifosi, ora si guarda anche a chi potrebbe salutare. I nomi non saranno pochi, anche in questo senso, e il lavoro di Conte e Manna sarà fondamentale per capire chi vestirà ancora la maglia azzurra e chi non rientrerà più nei piani. Qualcuno lascerà anche per volontà propria, come successo con Kvaratskhelia, qualcun altro, invece, proverà a restare e dovrà confrontarsi con allenatore e dirigenti partenopei. Mazzocchi, il futuro è un’incognita? Parla l’agente

Tra i profili in bilico c’è quello di Pasquale Mazzocchi. Il suo procuratore, Marco Sommella, ha rotto il silenzio alla Palermo Football Conference, gettando luce sul futuro del terzino napoletano.

“Mazzocchi? Ha ancora due anni di contratto con il Napoli. La strada è ancora lunga, gli auguro il meglio!”

Ha dichiarato Sommella. E non si è fermato qui:

“Pasquale è uno scugnizzo, un napoletano vero cresciuto calcisticamente per strada. Ha fatto fatica per arrivare in azzurro, quella maglia pesa!”

Parole che sanno di orgoglio, ma che lasciano anche qualche interrogativo. Il Napoli sta già muovendo i primi passi per l’estate di trasferimenti, tra entrate e uscite, e Mazzocchi potrebbe essere uno dei nodi da sciogliere. Prepariamoci, perché il mercato azzurro promette di essere un giro sulle montagne russe.

Il terzino, con i suoi due anni di contratto, non è sul mercato con un cartello “in vendita”, ma il ds Giovanni Manna sta tenendo gli occhi aperti. Si parla di nuovi terzini, magari più giovani o con caratteristiche diverse, per dare a Conte ancora più opzioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Last Updated on 17 Mar 2025 – 20:16 by Claudio Mancini