Napoli, secondo colpo di mercato per l’estate: scelto l’attaccante di Conte

Dopo il giovane Marianucci – destinato a prendere il posto di Rafa Marin – e in attesa di definire il sostituto di Juan Jesus , che saluterà a fine contratto, il prossimo tassello sarà un attaccante per Conte . Non un nome qualunque, ma un profilo che possa accendere l’immaginazione dei tifosi e far tremare le difese avversarie. Okafor è stato un ripiego last-minute, buono per tamponare, ma il 2025 chiede di più: serve un colpo vero, di quelli che fanno rumore.

Il Napoli non perde tempo e, archiviato il colpo di prospettiva Luca Marianucci , è già con la testa al mercato 2025. Con Antonio Conte saldo in panchina – o almeno così sperano i tifosi sotto il Vesuvio – la società partenopea sta muovendo i primi passi per rinforzare la rosa in vista di una stagione che si preannuncia da capogiro.

Napoli mercato 2025: strategie e obiettivi per la prossima stagione

Il Napoli di oggi è una squadra che corre, lotta e sogna, ma sa anche che per restare al top serve programmazione. Con tre competizioni all’orizzonte, la Champions League in primis, Conte non vuole lasciare nulla al caso. La difesa è stata la priorità iniziale: Marianucci, che verrà pagato 9 milioni all’Empoli, è un investimento sul futuro, un ragazzo con i piedi buoni e la testa sulle spalle.

Ma non basta. Juan Jesus, veterano dal cuore partenopeo, è in scadenza, e il suo addio lascerà un buco da colmare. Si parla già di nomi come Pietro Comuzzo della Fiorentina, anche se la trattativa sfumata a gennaio lascia qualche dubbio.

E poi c’è l’attacco, il vero nodo da sciogliere. La cessione di Kvaratskhelia ha fatto storcere il naso a molti: Okafor, arrivato dal Milan come soluzione d’emergenza, non ha convinto del tutto. “Ci vuole un’ala sinistra con i fiocchi”, avrebbe detto Conte, e chi lo conosce sa che non scherza quando si tratta di mettere le cose in chiaro.

Il Napoli non vuole ripetere gli errori del passato: Adeyemi e Garnacho sono stati flirt invernali, ma le settimane spese a inseguirli si sono rivelate un buco nell’acqua. Ora, però, il vento sembra cambiato, e il nome che circola fa battere il cuore ai tifosi.

Igor Paixao al Napoli: chi è l’attaccante nel mirino di Conte

Secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Igor Paixao, l’ala sinistra del Feyenoord che sta facendo parlare di sé in Europa. Brasiliano, classe 2000, Paixao è un mix di tecnica, velocità e fantasia: uno che sa saltare l’uomo e tirare fuori il coniglio dal cilindro quando serve.

Non è un caso che Conte lo abbia indicato come priorità: il tecnico leccese, maniaco dei dettagli, vede in lui il profilo perfetto per il suo gioco. E il ds Manna, con la benedizione del presidente De Laurentiis, pare essersi già mosso, incontrando gli intermediari per sondare il terreno.

Paixao non è un nome nuovo per gli appassionati. Al Feyenoord ha brillato, segnando gol pesanti – come quello al Milan in Champions – e mostrando una personalità che piace tanto ai tifosi quanto agli allenatori.

“Napoli? È un grande club, una destinazione gradita”

Ha lasciato trapelare il suo agente Edson Toninello in un’intervista recente, senza sbilanciarsi troppo. Il prezzo? Si parla di 35 milioni, anche se gli azzurri puntano a strappare uno sconto, fermandosi a 25. Una trattativa non semplice, ma il Napoli è in pole, e questo è già un segnale forte.

Come Paixao può cambiare il Napoli nella corsa alla Champions

Immaginatevi la scena: un’ala sinistra che danza sulla fascia, salta l’avversario e serve un pallone al bacio per Lukaku. Con Igor Paixao al Napoli, Conte potrebbe finalmente avere quel tassello che manca per completare il suo scacchiere. La Champions League, sogno proibito di ogni tifoso azzurro, richiede una rosa profonda e versatile, e Paixao porterebbe proprio quel mix di imprevedibilità e concretezza che serve nelle notti europee. Certo, Okafor ha fatto il suo, ma il passo in più verso il grande salto lo può dare solo un acquisto di questo calibro.

E non è solo una questione di tecnica. Paixao ha fame, quella che Conte adora nei suoi giocatori. Arrivato al Feyenoord dal Coritiba per 4,5 milioni nel 2022, il suo valore è schizzato alle stelle grazie a una stagione da 8 gol e 13 assist. Un’esplosione che non è passata inosservata, con Roma e club di Premier League alla finestra. Ma il Napoli ha un asso nella manica: la visione di Conte e un progetto che profuma di Scudetto.