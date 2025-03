Sisma Campi Flegrei, non solo razzismo contro Napoli. Oggi spunta uno striscione dei tifosi dell’Ancona che fa da eco a quello proposto durante Venezia-Napoli

Il terremoto che pochi giorni fa ha scosso Napoli ha attirato l’attenzione di tutta Italia. Una scossa di magnitudo 4.4 con profondità 2 kilometri avvertita nella notte tra lo scorso 12 e 13 marzo non ha fatto chiudere occhio alla popolazione dei Campi Flegrei, che ormai da mesi è in costante allerta per il fenomeno del bradisismo. Immediate le richieste di aiuto da parte dei cittadini maggiormente colpiti, discreto il successivo tam-tam mediatico che ha portato a svariati messaggi di solidarietà. Tuttavia, come spesso accade, non sono mancati episodi di razzismo, ai quali è prontamente arrivata una risposta da alcune celebrità napoletane. Tra gli altri, il rapper Geolier ha chiesto silenzio e rispetto: “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’, altre battutacce sul terremoto: non posso restare in silenzio. Qui ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettando sogni che ora si stanno sgretolando“.

Oggi, durante Venezia-Napoli, i tifosi azzurri presenti allo stadio Penzo, hanno esposto uno striscione accolto da alcuni applausi. Dopo poco, da una parte degli spalti di fede arancioneroverde, si sono uditi i soliti cori inneggianti al Vesuvio, mentre di tutt’altro spessore si è rivelato uno striscione dei tifosi dell’Ancona che sta circolando da ore sui social.

Terremoto Campi Flegrei, non solo razzismo: da Ancona striscione pro Napoli

“Nessuna crepa, non sentiamo rumore, Napoli unita non trema e non muore”. Questo il messaggio della Curva A esposto oggi al Penzo durante Venezia-Napoli, gara terminata senza gol ma con tanti rimpianti per i ragazzi di Conte. Da pelle d’oca anche lo striscione dei tifosi dell’Ancona.

Bellissimo il messaggio di solidarietà: “La terra trema, Napoli no!“. Una dimostrazione di affetto che è stata ben accolta dalla tifoseria partenopea e dai cittadini che stanno vivendo giorni difficili. Innumerevoli, infatti, le risposte di ringraziamento pubblicate in queste ore sui vari canali social.

Terremoto Campi Flegrei, da Ancona striscione pro Napoli

I sostenitori anconetani della Curva Nord hanno quindi fatto sentire la loro vicinanza agli ‘amici’ napoletani. Le due tifoserie, del resto, sono gemellate e già in passato si sono scambiate dimostrazioni di affetto.

L’Ancona calcio, che in passato ha militato anche in Serie A, attualmente è alle prese con il campionato di Serie D, Girone F, dove lotta per un posto ai playoff promozione. La solidarietà alla città di Napoli è segno di superiorità rispetto ai tanti messaggi volgari e razzisti che purtroppo non sono mancati anche in queste difficili circostanze.

Last Updated on 16 Mar 2025 – 20:32 by Francesco Fildi