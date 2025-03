Terremoto Napoli, Geolier si sfoga: “Fate silenzio”

L’ultima nottata è stata davvero traumatica per la città di Napoli, visto che verso all’una di notte c’è stata una fortissima scossa di magnitudo 4,4. Tantissime persone, infatti, sono scese in strada per la paura, dormendo fuori dalle proprie abitazioni.

La giornata di oggi, invece, è stata contraddistinta dai controlli dei Vigili del Fuoco sia di abitazioni private che edifici pubblici. Tuttavia, bisogna registrare anche tantissime polemiche per alcuni commenti di razzisti nei confronti degli abitanti di Napoli. A difesa del popolo partenopeo, di fatto, è intervenuto il cantante Geolier.

Il rapper, tramite una storia pubblicata sul proprio profilo ufficale di Instagram, ha scritto questo lungo pensiero:

“Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’, altre battutacce sul terremoto: non posso restare in silenzio. Qui ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettando sogni che ora si stanno sgretolando. Ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina e che vivono con le valigie già pronte per scappare”.

La lunga storia di Instagram di Geolier poi si conclude così:

“Se tutto questo a voi non vi fa star male allora siete pregati di guardare senza commentare, perché i cori allo stadio e tutte queste piccolezze ci hanno fatto sempre ridere ma adesso no. Abbiate l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa di più grande di noi, vincendo sempre”.

