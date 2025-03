Terremoto a Napoli, paura nella notte: scossa fortissima

Ansia e paura attorno all’1:25 della notte tra il 12 e il 13 marzo a Napoli: scossa di terremoto violenta, avvertita da Casoria, fino a Torre del Greco

Alle prime ore della notte, Napoli si sveglia di soprassalto per un violento terremoto che è stato avvertito dall’intera popolazione. Si registrano testimonianze da Fuorigrotta, fino al Vomero, ma anche al Centro storico. La forte scossa avvenuta poco prima dell’una e mezza è stata avvertita anche nella zona di Napoli Nord e persino verso i paesi Vesuviani, come Torre del Greco.

L’ultima forte scossa registrata negli ultimi giorni era quella di magnitudo 3.0 dell’11 marzo, sempre nel cuore della notte. Ma questa nuova scossa è stata più violenta. Infatti, in pochi minuti l’INGV ha comunicato che il terremoto con epicentro Campi Flegrei è di magnitudo 4.4, con profondità circa 2 km. Più precisamente, l’origine dell’evento sarebbe stato identificato nei pressi di Bagnoli.

Tante le segnalazioni sui social di persone che si sono svegliate e che hanno avvertito la forte scossa. Segnalazioni che arrivano da diverse zone del capoluogo campano, ma addirittura si sarebbe sentita persino nel salernitano.

Un altro terremoto della stessa intensità, magnitudo 4.4, fu registrato a maggio 2024. Sommato a questo più recente, entrambi rappresentano gli eventi sismici più forti degli ultimi 40 anni del napoletano.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 02:01 by Leonardo Zullo