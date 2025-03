Napoli, allarme contro il Venezia? Un titolarissimo rischia per infortunio

Il Napoli rischia grosso: allarme infortunio per Conte in vista della trasferta col Venezia. Di chi si tratta

Il Napoli si prepara a una trasferta delicata contro il Venezia, in programma domani 16 marzo 2025, ma l’ombra degli infortuni aleggia su Castel Volturno come un temporale estivo. Oggi Antonio Conte parlerà in conferenza stampa, presentando una sfida che potrebbe rivelarsi più insidiosa del previsto.

Tra rientri sperati e dubbi dell’ultima ora, il tecnico partenopeo deve fare i conti con una rosa che, nelle ultime settimane, sembra avere un appuntamento fisso con l’infermeria. E i tifosi, col fiato sospeso, si chiedono: riuscirà il Napoli a tirare fuori il coniglio dal cilindro nonostante le assenze?

La buona notizia è che Pasquale Mazzocchi, fuori da tre partite per un guaio al polpaccio, dovrebbe tornare tra i convocati. Ma per altri big la situazione è un rebus. Conte, con il suo solito piglio da condottiero, dovrà giocarsi le carte giuste per non perdere terreno nella corsa Scudetto. Perché a Napoli, si sa, ogni partita è una finale, e sbagliare ora sarebbe come buttare al vento mesi di sudore.

Infortuni Napoli: chi recupera e chi resta in dubbio per Venezia 2 Conte verso Venezia: anche McTominay in dubbio Infortuni Napoli: chi recupera e chi resta in dubbio per Venezia Partiamo da Mazzocchi: il terzino napoletano, dopo tre gare ai box, è pronto a rimettersi la maglia azzurra, anche se probabilmente partirà dalla panchina. Una boccata d’ossigeno per Conte, che negli ultimi tempi ha dovuto fare i salti mortali per tappare i buchi in difesa. Più complicata la situazione di David Neres. L’ala brasiliana, fermata a febbraio da una lesione muscolare alla coscia, è ancora sotto la lente dello staff medico. Il timore? Una ricaduta, come quella che ha colpito Mathias Olivera qualche mese fa, trasformando un rientro frettoloso in un calvario. Il recupero dell’ex Benfica è l’argomento che tiene banco tra i tifosi. L’attaccante è mancato negli ultimi momenti clou di questa stagione. Lo stop di febbraio lo ha messo ko per oltre un mese, e ora il Napoli incrocia le dita per riaverlo al 100%. Ma lo staff medico non vuole correre rischi. Stesso discorso per Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense, convocato dalla sua nazionale per le qualificazioni ai Mondiali 2026, è alle prese con un problema al soleo che lo tiene in bilico. Secondo indiscrezioni trapelate, il suo recupero procede, ma Conte non vuole forzare la mano. Perderlo ora sarebbe un colpo duro, specie in un reparto già provato dalle assenze. Conte verso Venezia: anche McTominay in dubbio E poi c’è Scott McTominay. Lo scozzese, uscito acciaccato contro la Fiorentina per un leggero affaticamento, è stato gestito con cura in settimana. Questa mattina, Tuttosport ha riferito di un’aria di incertezza sul suo impiego per il lunch match di domani. Insomma, una situazione da monitorare, in attesa delle parole di Conte in conferenza. La trasferta in Laguna non sarà una passeggiata. Il Venezia, affamato di punti salvezza, è una di quelle squadre che possono trasformarsi in una spina nel fianco se prese sottogamba. E con gli infortuni che tengono Conte sulle spine, la partita di domani potrebbe diventare un banco di prova cruciale. McTominay è il jolly che Conte spera di giocarsi. L’ex United, con la sua fisicità e il suo senso del gioco, è diventato un pilastro della mediana azzurra. Se ce la farà, potrebbe essere lui a dare equilibrio a una squadra che, ultimamente, ha dovuto cambiare pelle più volte. Conte, con la sua esperienza, sa bene come trasformare le difficoltà in opportunità. Magari proseguendo con il 3-5-2 che tanto bene ha fatto nelle ultime uscite, con Raspadori pronto a dare una mano là davanti. In caso di assenza dello scozzese, occhio all’impiego di Billing dal primo minuto.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 10:03 by Claudio Mancini