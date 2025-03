Infortunio Anguissa, Napoli spiazzato: è tutto ufficiale

Non arrivano buone notizie sull’infortunio di Anguissa, ecco la situazione legata al centrocampista camerunense.

Il Napoli si prepara alla trasferta di Venezia con un rinnovato entusiasmo dovuto alla vittoria nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Antonio Conte ha ritrovato i tre punti dopo più di un mese, nel quale gli azzurri avevano raccolto soli quattro punti in cinque gare.

I partenopei sono ancora secondi, ma una sola lunghezza li divide dalla vetta. La 29esima giornata, tuttavia, potrebbe risultare decisiva per via dello scontro diretto tra Inter e Atalanta. Conquistando la vittoria a Venezia, dunque, il Napoli potrebbe guadagnare punti su almeno una delle due pretendenti per il tricolore. Una gara delicata , dunque, per la quale Antonio Conte potrebbe contare anche su Zambo Anguissa.

Anguissa non al meglio, ma il Camerun lo convoca lo stesso: tifosi infuriati

L’ex centrocampista del Fulham è stato fermo ai box per diverse settimane a causa di alcuni guai fisici, ma è pronto al rientro. Il tecnico salentino non ha ancora deciso se convocarlo per la sfida di domenica, ma nel frattempo è arrivata una notizia che ha spiazzato la società e i tifosi.

Nonostante una condizione non ottimale, infatti, il CT del Camerun ha deciso di convocare Anguissa per le due sfide valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il camerunense è uno degli uomini chiave nello scacchiere di Conte, che spera di non dover rinunciare ancora al giocatore per il finale di stagione.

Last Updated on 13 Mar 2025 – 15:02 by William Scuotto