Conte ha un vantaggio su Inzaghi e Gasperini: chiave decisiva per lo scudetto?

Antonio Conte avrebbe un vantaggio nei confronti di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini nella corsa scudetto: di cosa si tratta

Sarà un turno potenzialmente decisivo quello che andrà in scena in questo weekend. Il Napoli giocherà in trasferta contro il Venezia, mentre Atalanta e Inter si incroceranno nel big match del Gewiss Stadium. Toccherà prima agli azzurri scendere in campo, nel lunch match delle 12.30 che nasconde numerose insidie. I lagunari, infatti, hanno fermato consecutivamente Lazio, Atalanta e Como con tre pareggi.

Inoltre, il Napoli ha faticato nell’orario di pranzo domenicale, perdendo contro Atalanta e Como e trovando solamente una volta i 3 punti, nella soffertissima trasferta di Empoli. Conte, però, non può permettersi passi falsi dopo un mese di febbraio da dimenticare, proprio per la grande chance che avrà di recuperare punti su almeno una delle due dirette interessate nella lotta al titolo.

Scudetto, Conte ha un vantaggio: Inzaghi e Gasperini avvisati

Se il Napoli dovesse battere il Venezia, si porterebbe momentaneamente a +2 dall’Inter. Un vantaggio che potrebbe rimanere tale in caso di sconfitta dei nerazzurri e che rimarrebbe invariato anche nei confronti dell’Atalanta. Con un pareggio nello scontro diretto, invece, i partenopei si porterebbero a +1 dal secondo posto e a +4 dal terzo. Una sconfitta della Dea, invece, la condannerebbe quasi certamente.

I partenopei, però, devono vincere. Ogni tipo di risultato differente, complicherebbe e non poco il percorso di Lukaku e compagni. Mancherebbero ancora 9 giornate tutte da giocare, ma si tratterebbe di una chance sprecata gigantesca. Calendario a parte, Antonio Conte ha un altro grosso vantaggio rispetto ai suoi avversari.

Sì perché, se è vero che l’Inter dovrà ancora affrontare Bayern Monaco e Milan in Champions League e Coppa Italia (in caso di passaggio del turno, le partite aumenterebbero ulteriormente) e che l’Atalanta ha una serie di sfide proibitive che si susseguono, il vero punto a favore del Napoli è un altro: l’abitudine di Antonio Conte.

La vera arma in più degli azzurri, vincitori solamente di 3 scudetti nella propria storia, l’ultimo a distanza di 33 anni dall’altro, è proprio l’allenatore. Dei tre impegnati in questa lotta al titolo, Conte è l’unico che è stato in grado di vincere più volte lo scudetto, sia con la Juventus, che con l’Inter e anche con il Chelsea. Un’abitudine a lottare fino alla fine per trionfare, in quella che può essere anche una gara di nervi.

Inzaghi il primo lo ha vinto solamente lo scorso anno, mentre è storico quello che gettò al vento 3 anni fa, fornendo un assist enorme al Milan. Gasperini, invece, non ha mai trionfato e questo potrà risultare un fattore. Se lo augurano i tifosi del Napoli, che attendono ogni partita come una finale, sperando in un esito identico a quanto visto due anni fa.

Last Updated on 15 Mar 2025 – 09:26 by Claudio Mancini