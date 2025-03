Calciomercato Napoli, futuro in bilico: “Il club sta valutando alternative per l’estate”

Il calciomercato del Napoli sta già per entrare nel vivo: gli azzurri starebbero valutando una cessione per l’estate con gli occhi su un possibile sostituto

Ogni gara da qui a giugno sarà una finale, con Inter e Atalanta pronte a dare battaglia fino all’ultimo respiro. Ma mentre i tifosi sognano il bis tricolore, la dirigenza partenopea guarda già oltre, con un occhio al presente e uno al futuro. Perché, Scudetto o meno, il 2025 sarà un anno importante e il Napoli vuole farsi trovare pronto.

Tre competizioni all’orizzonte – Serie A, Coppa Italia e la nuova Champions League – richiedono una rosa all’altezza, capace di reggere il peso delle aspettative. E così, tra una partita e l’altra, il ds Giovanni Manna sta già muovendo le pedine sul mercato, sia in entrata che in uscita.

Calciomercato Napoli 2025: strategie tra entrate e uscite

Dieci finali per lo Scudetto, dicevamo, ma il Napoli non vive solo di presente. Conte, con il suo piglio da generale, sa che per restare al top serve una squadra profonda e competitiva. La Champions League, con il suo nuovo format, sarà una giungla, e la Serie A non perdona chi si ferma a guardare.

Ecco perché Manna è già al lavoro, con la benedizione di De Laurentiis. In entrata, il colpo Marianucci dall’Empoli è un segnale chiaro: gioventù e talento per costruire il futuro. E l’ipotesi Paixao, l’ala del Feyenoord di cui si chiacchiera da stamattina, fa sognare i tifosi con quel mix di tecnica e imprevedibilità che manca dalla cessione di Kvaratskhelia.

Ma non è tutto rose e fiori: in uscita, c’è chi potrebbe fare le valigie. Nicolò Schira, esperto di mercato, ha acceso i riflettori su Pasquale Mazzocchi, un nome che divide. Il terzino napoletano, tornato da poco da un infortunio, non sembra aver convinto del tutto Conte. E così, mentre il Napoli lotta per il titolo, dietro le quinte si pianifica una rivoluzione che potrebbe cambiare il volto della rosa.

Cessione Mazzocchi: il futuro del terzino è un rebus

Pasquale Mazzocchi verso la cessione? Le ultimissime, riportate da Schira su X, non lasciano spazio a molti dubbi. Il suo contratto scade a giugno 2027, ma il Napoli starebbe già valutando alternative per la fascia. Arrivato dalla Salernitana nel gennaio 2023, Mazzocchi aveva portato con sé l’entusiasmo di un figlio della città, pronto a dare tutto per la maglia azzurra.

Ma tra infortuni a raffica – l’ultimo lo ha tenuto fuori per tre partite – e un rendimento altalenante, il suo posto nella rosa di Conte sembra traballare. E allora, che succede? Secondo Schira, il club avrebbe messo gli occhi su altri terzini per l’estate 2025. Nomi? Per ora solo sussurri: si parla di un ritorno di fiamma per Emerson Palmieri, o magari di un giovane da lanciare, sullo stile di Marianucci.

Mazzocchi, dal canto suo, potrebbe trovare una nuova casa altrove, magari in una squadra di medio-alta classifica come il Torino o la Fiorentina, pronte a dargli una chance. Una cessione che farebbe storcere il naso a chi lo vede come un simbolo di napoletanità, ma nel calcio, si sa, il cuore a volte deve cedere il passo alla ragione.

Conte Napoli: un’estate per rinforzare la corsa alla Champions

Con o senza lo Scudetto in bacheca, il Napoli di Conte vuole essere protagonista anche nel 2025-26. La Champions League è il grande sogno, e per realizzarlo serve una rosa che non abbia punti deboli.

La possibile cessione di Mazzocchi è solo un tassello di un puzzle più grande: rinforzare la difesa, sì, ma anche l’attacco e il centrocampo, per reggere l’urto di tre competizioni. Paixao potrebbe essere il colpo da novanta in avanti, mentre in mediana si monitorano profili alla McTominay, capaci di dare sostanza e qualità.

Conte, con la sua mania per i dettagli, avrà voce in capitolo su ogni mossa. E i tifosi? Sognano in grande, ma sanno che il mercato è una giostra: si sale, si scende, e a volte si resta col fiato sospeso.