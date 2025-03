Calciomercato Napoli, Manna non molla: Conte gongola

Antonio Conte e Giovanni Manna sono già al lavoro per il calciomercato estivo, rimane lui l’obiettivo numero 1 degli azzurri.

Il Napoli lavora in vista di luglio, gli azzurri starebbero già pensando alle manovre di mercato da fare per migliorarsi nella prossima stagione, Conte non vuole aspettare. Giovanni Manna ha fatto un lavoro eccellente in questi mesi e l’obiettivo, sotto consiglio di un sempre attento Aurelio De Laurentiis, sarà quello di raddoppiare quanto di buono fatto.

L’operato del direttore sportivo sta influendo parecchio per questa stagione ma è un lavoro che faciliterà i carichi pesanti anche nella stagione seguente per Antonio Conte e i suoi.

Fabrizio Romano sgancia la bomba: Zhegrova forte obiettivo del Napoli per giugno

Secondo quanto riferito dai giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, l’attaccante kosovaro classe 1999 del Lille Zhegrova è il vero obiettivo per il mercato estivo in attacco

Entrambi, dunque, hanno parlato così sul canale YouTube dell’ex giornalista di Sky Sport Italia:

“Edon Zhegrova, esterno del Lille, torna un obiettivo del Napoli: giocatore veramente forte, da sempre apprezzato anche da Cristiano Giuntoli e seguito pure dalla Juventus. Voglio spendere il suo nome per dirvi che resta ancora un’opzione per il Napoli.

Il Napoli lo voleva a gennaio, non lo ha acquistato solo perché il presidente del Lille, noto per essere uno molto duro con cui trattare, ha rifiutato. Il giocatore era pronto già a gennaio ad andare al Napoli. Ora il club azzurro pensa al futuro, pensa agli investimenti e lavora per il nome dell’esterno.”

La Ligue 1 toglie, la Ligue 1 dà: ecco l’erede di Kvara, Zhegrova

Il campionato francese, nello specifico il Paris Saint Germain, è solito “sottrarre” i calciatori di qualità degli azzurri. Sin dai tempi di Cavani e Lavezzi, passando per Fabian Ruiz e Khvicha Kvaratskhelia. Il campionato francese però potrebbe essere la via giusta dei partenopei per assicurarsi un fidato sostituto del georgiano classe 2001: Edon Zhegrova. Il Napoli lo segue da un paio di stagioni ma forse è arrivato il momento di concretizzare al massimo.

Zhegrova potrebbe far sognare i tifosi del Napoli su quella fascia, un calciatore molto promettente ma allo stesso tempo già quasi affermato all’interno del campionato francese. Ha fatto parlare di sé anche in Champions League.

