Donnarumma super in Liverpool-PSG: Kvara gli scrive in napoletano sui social – FOTO

Gianluigi Donnarumma grande protagonista in Liverpool – Paris Saint Germain: l’estremo difensore è stato particolarmente decisivo, soprattutto ai calci di rigore. Il siparietto social con Kvara è imperdibile.

Il Napoli sente profumo d’Europa, e non è solo una questione di nostalgia. L’obiettivo di inizio stagione era chiaro come il sole: tornare tra le big della UEFA Champions League, un traguardo che per gli azzurri non è solo una medaglia da appendere al petto, ma una leva fondamentale per la crescita economica del club. Dopo un’annata senza competizioni europee – assenza che ha pesato come un macigno, visti i tanti anni di militanza consecutiva – la situazione in classifica ora fa tirare più di un sospiro di sollievo a tal riguardo. Il ritorno in Champions è a un passo, e c’è chi già immagina la prossima stagione con un sogno ancora più grande in tasca: uno Scudetto da cucire sulla maglia, come ciliegina sulla torta di un progetto che sta riprendendo slancio.

Mentre il Napoli si gode il suo momento, gli occhi dei tifosi si spostano anche altrove, verso quei campioni che hanno lasciato un segno in maglia azzurra e che ora si giocano tutto in Europa. È il caso di Khvicha Kvaratskhelia, volato al Paris Saint Germain a gennaio, che insieme al napoletano Gianluigi Donnarumma ha fatto impazzire i tifosi parigini nella sfida thrilling contro il Liverpool. Due storie diverse, ma legate da un filo rosso.

Champions League, il PSG di Kvara può sognare: c’è lo zampino di Donnarumma

Gianluigi Donnarumma, il gigante di Castellammare di Stabia, ha scritto un altro capitolo della sua leggenda. Nella notte di Anfield, contro un Liverpool agguerrito, l’ex Milan è stato semplicemente mostruoso, soprattutto quando la partita si è decisa dal dischetto.

I suoi interventi sui rigori hanno mandato in visibilio i tifosi del PSG e fatto il giro dei giornali europei. “Decisivo”, “invalicabile”, “un muro”: così lo hanno descritto in giro per l’Europa, e non è difficile crederci.

Donnarumma, classe 1999, ha un legame speciale con Napoli: nato a pochi chilometri dal Vesuvio, porta con sé quel carattere tosto e quella passione che sono il marchio di fabbrica della terra partenopea. Dopo la partita, il siparietto social con Kvaratskhelia ha strappato un sorriso: “Tropp fort fratm”, ha scritto il georgiano sotto il post del suo compagno di squadra, un messaggio semplice ma che dice tutto. Tra i due c’è sintonia, e non solo in campo. Per i napoletani, vedere un figlio della loro terra brillare così è un orgoglio che scalda l’anima, anche se difende i pali di un’altra squadra.

Kvaratskhelia PSG: il sogno Champions che parte da lontano

Khvicha Kvaratskhelia non ha perso tempo. Lasciato il Napoli a gennaio per approdare al Paris Saint Germain, il georgiano sta vivendo un momento magico. Nella sfida contro il Liverpool, è stato tra i protagonisti di una notte che i tifosi parigini non dimenticheranno facilmente.

Il PSG si è qualificato ai rigori, e Kvara ha messo lo zampino in una prestazione che fa sognare la prima Champions League della sua carriera. Un addio, quello al Napoli, che ha spezzato il cuore a molti, ma che ora lo vede brillare sotto la Torre Eiffel.

E pensare che a Napoli lo chiamavano “Kvaradona” per quel suo modo di danzare col pallone, un mix di tecnica e imprevedibilità che aveva fatto innamorare tutti. La sua partenza ha lasciato un vuoto, ma anche la consapevolezza di aver cresciuto un talento puro. Ora, al PSG, Kvara sta dimostrando che il grande salto non lo ha spaventato: ogni partita è una chance per prendersi la scena, e contro il Liverpool ha fatto vedere di avere la stoffa del campione. Chissà, magari un giorno tornerà a incrociare da avversario gli azzurri, che vedono a un passo il ritorno in Champions.

