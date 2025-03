Atalanta, Gasperini avvisa il Napoli e l’Inter: c’è anche la promessa scudetto

In casa Atalanta, prima del match contro l’inter, bisogna segnalare alcune parole di Gian Piero Gasperini

L’ultimo turno di campionato, di fatto, ha sancito una lotta a tre per la vittoria finale dello scudetto. La Juventus, infatti, è crollata domenica sera all’Allianz Stadium contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, salutando così definitivamente il sogno di vincere il campionato.

In vetta alla classifica c’è sempre l’Inter con un punto di vantaggio sul Napoli e tre sulla ‘Dea’, ma domenica prossima c’è in programma proprio lo scontro diretto tra le due squadre nerazzurre. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna segnalare una ‘promessa’ dello stesso Gian Piero Gasperini in caso di vittoria dello scudetto da parte della sua Atalanta.

Gasperini: “Atalanta vince lo scudetto? Vado a Rio per andare a ballare e per andare a trovare il mio amico Leo Junior”

Il tecnico italiano, esattamente ai microfoni ufficiali del canale tv portoghese, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni:

“Se l’Atalanta dovesse vincere lo scudetto? Andrò a Rio sia per ballare che per andare a trovare il mio amico Leo Junior”.

Quest’ultimo, di fatto, è un ex compagno di squadra di Gasperini quando entrambi giocavano per il Pescara di Giovanni Galeone. Il tutto, ovviamente, è stato detto per scherzo, ma il sogno dell’Atalanta è davvero reale.

