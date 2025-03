Gasperini lancia un messaggio al Napoli: nessun dubbio sullo Scudetto

L’allenatorore dell’Atalanta Gasperini ha lanciato un chiaro messaggio sulla lotta Scudetto e al Napoli dopo la vittoria contro la Juventus.

La lotta per la vittoria dello Scudetto si mantiene apertissima alla fine di questa domenica. Il Napoli si è confermata una squadra che lotterà fino alla fine per riuscire a conquistare il titolo grazie alla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, con cui è rimasta a -1 dall’Inter capolista.

Ai successi delle prime due in classifica è arrivata in serata la risposta dell’Atalanta terza in classifica. Dopo un periodo in chiaroscuro, i bergamaschi hanno nettamente rilanciato le loro ambizioni Scudetto con un clamoroso 4-0 in casa della Juve che, invece, sembra aver abbandonato definitivamente la corsa al titolo.

Gasperini sogna lo Scudetto: le sue parole

Ha detto la sua sulla lotta allo Scudetto e sulle ambizioni al riguardo dell’Atalanta l’allenatore Gian Piero Gasperini. Il tecnico della squadra bergamasca ha chiaramente espresso come i suoi vogliano puntare a realizzare questo sogno nel corso del suo intervento a Dazn:

“Abbiamo sempre detto che è una cosa impossibile, ma se ci credi fortemente tutto può diventare possibile. Napoli e Inter non stanno sbagliando un colpo, domenica ce la vedremo con l’Inter contro cui arriviamo da 7 sconfitte consecutive. Non è mai successo che l’Atalanta alla 30^ se la giocasse per lo Scudetto”.

L’Atalanta, insomma, non è una comparsa: la vittoria del campionato è un obiettivo che vogliono inseguire fino all’ultimo. Il Napoli dovrà così tenere bene d’occhio il match della prossima settimana che vedrà fronteggiarsi Inter e Atalanta a Bergamo: in caso di vittoria dei nerazzurri di Gasperini, Conte e suoi potrebbero balzare in vetta, ma con una rivale in più alle calcagna da temere.

Last Updated on 10 Mar 2025 – 00:33 by Felice Leopoldo Luongo