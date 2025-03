Serie A, l’Atalanta schianta la Juve: come cambia la lotta Scudetto (FOTO)

Super vittoria dell’Atalanta in casa della Juventus: come cambia la classifica della Serie A e del Napoli in ottica Scudetto.

Questa giornata di Serie A ha visto la conferma del Napoli come la prima rivale dell’Inter in ottica Scudetto. La vittoria degli azzurri contro la Fiorentina ha per messo ai ragazzi di Conte di mantenersi a -1 dalla vetta della classifica anche dopo il pareggio della scorsa settimana nello scontro diretto.

La gara serale fra Juventus e Atalanta avrebbe chiarito, invece, quale squadra avrebbe svolto il ruolo da terza incomoda in questa lotta al vertice fra Napoli e Inter.

Serie A, la classifica in ottica Scudetto

La partita si è chiusa con un trionfo dell’Atalanta: un nettissimo 4-0 in casa della Juventus targato dai gol di Retegui, De Roon, Zappacosta e Lookman. Con questo successo, i bergamaschi si mantengono a -2 dal secondo posto del Napoli e a -3 dall’Inter. Impossibile, quindi, non iscrivere anche la squadra di Gasperini nella lotta per la vittoria dello Scudetto.

Finiscono invece stasera, con tutta probabilità, le già residue chance di rimonta Scudetto per la Juventus. I bianconeri scivolano così a -8 dal Napoli e a -9 dalla vetta occupata dall’Inter.

Già prima di oggi, quello di una conquista del titolo era solo un sogno, ma adesso Thiago Motta dovrà mantenere gli occhi ben aperti per non perdere l’obiettivo minimo stagionale per i suoi: domani infatti la Lazio può sorpassare i bianconeri in classifica, facendoli scivolare al quinto posto in classifica e fuori dalla zona Champions.

Lotta Scudetto apertissima: le rivali del Napoli

Il Napoli dovrà quindi guardare con grandissima attenzione la gara fra Atalanta e Inter di domenica prossima, che potrebbe davvero stravolgere tutti gli equilibri della lotta Scudetto. I bergamaschi hanno rilanciato alla grande le loro ambizioni per la conquista del titolo stasera dopo un periodo non positivo, che l’ha vista ottenere tre pareggi consecutivi in casa contro squadre non di altissimo livello com Torino, Cagliari e Venezia.

Gasperini dovrà quindi senza dubbio mangiarsi le mani per qualche punto perso di troppo. Ma, senza dubbio, sono due le squadre nerazzurre che il Napoli dovrà temere in questa incredibile lotta Scudetto. L’Inter è favorita, ma va evidenziato come rispetto alle sue rivali abbia la presenza anche di altri impegni oltre al campionato: questo fattore potrebbe essere decisivo.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 22:52 by Felice Leopoldo Luongo