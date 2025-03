Conte, che stoccata in conferenza: “Non è normale”, poi bellissime parole per i tifosi

Le parole di Antonio Cotne in conferenza stampa: lanciata una piccola stoccata sulle valutazioni riguardanti il suo Napoli.

Antonio Conte può dirsi decisamente soddisfatto dei suoi giocatori dopo la vittoria contro la Fiorentina. Il tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara e ci ha tenuto a sfruttare l’occasione per evidenziare il grande lavoro dei suoi ragazzi, al di là di quelli che sono i giudizi dei media. L’allenatore è partito da un commento sulla gara:

“Nel finale non abbiamo rischiato chissà cosa, penso che sia stata una vittoria meritata per quanto creato. Sicuramente abbiamo realizzato molto meno per quanto prodotto. In queste partite non puoi andare nello spogliatoio con l’1-0 perché rischi di perdere altri punti come accaduto con l’Udinese. Ci sta in un percorso di crescita, concedi un gol e subentra un’ansia assurda. Lì bisogna essere bravi a gestire e tenere di più la palla”.

Conte, che messaggio in conferenza

Sui progressi degli attaccanti, Conte lancia un messaggio più generale:

“Devo ricevere risposte dalla squadra e non dai singoli. La squadra come con l’Inter ha giocato una grande partita e ha dominato per lunghi tratti. Questo gruppo sta superando delle difficoltà enormi: sta passando tutti in secondo piano, ma se andiamo ad analizzare bene passa per normale il fatto che manchino giocatori o che si venda il migliore che hai. Ma non è normale. Abbiamo sempre trovato una pezza ad ogni situazione, grande merito va a questi ragazzi. Ora dobbiamo giocare con i due attaccanti: lasciatemi fare, posso dire solo questo”.

Il tecnico ha anche dedicato delle belle parole per il pubblico:

“L’atmosfera di oggi mi ha emozionato. Non penso sia successo tantissime volte. Oggi c’è stato un impatto davvero forte, questo ci riempie di felicità. La gente di Napoli chiede tanto ma al tempo stesso dà e ci sta dando tanto. Noi vogliano continuare a regalare emozioni al di là dei risultati, il tifoso deve essere orgoglioso della propria squadra. Grazie da parte mia e dai ragazzi all’ambiente. Il tifoso ci ha sempre creduto e deve continuarci a crederci“.

Conte ha chiuso poi chiarendo le condizioni di McTominay: per lui non dovrebbe essere nulla di grave.

Last Updated on 9 Mar 2025 – 20:24 by Felice Leopoldo Luongo