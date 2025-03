Nuovo infortunio in casa Napoli? La preoccupazione è alta: cosa è successo al Maradona

Napoli Fiorentina, Scott McTominay esce malconcio dal campo: le sue condizioni dopo il match del Maradona preoccupano.

Allo stadio Diego Armando Maradona si è concluso 2-1 il match tra Napoli e Fiorentina. Le reti di Lukaku e Raspadori hanno permesso agli azzurri di avvicinarsi all’Inter di Simone Inzaghi, uscito con 3 punti dal match complicato contro il Monza nella giornata di ieri. Cruciale nel 3-5-2 di Conte, però, oltre a Raspadori, è sicuramente McTominay che sta conducendo una stagiona da incorniciare.

Napoli Fiorentina, problemi per McTominay: ecco cos’è successo

Al minuto 86, Antonio Conte ha deciso di inserire in campo l’eroe dell’ultima partita contro l’Inter: Philip Billing. Il centrocampista danese sarebbe dovuto entrare al posto di Raspadori quando all’improvviso McTominay si è accasciato a terra. L’ex Manchester United, infatti, si è toccato più volte all’altezza dei flessori ed è stato sostituito dal mister salentino.

Preoccupazione altissima attorno al mondo Napoli che ripone in lui speranze per il proseguo della stagione. Già nelle scorse ore, lo stesso allenatore del Napoli aveva messo in evidenza che la condizione fisica di McTominay non era delle migliori ed il finale di partita contro la Fiorentina ha dimostrato ciò. In attesa di nuovi aggiornamenti, i tifosi del Napoli rimangono con il fiato sospeso nonostante la grande vittoria.

Sull’argomento, però, è tornato anche Antonio Conte in conferenza stampa per provare quantomeno a fare chiarezza. Queste le parole del tecnico del Napoli:

“Non dovrebbe essere nulla di particolare, ma solo stanchezza. Nessun problema”.

