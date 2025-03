Rinnovo Meret, che mazzata per Conte: la mossa del Napoli

Il rinnovo di Alex Meret resta in bilico, trattativa arenata sui dettagli: il Napoli a lavoro per sistemare la situazione

Il rinnovo di Alex Meret continua a essere un rebus per il Napoli. La trattativa, che sembrava in dirittura d’arrivo già lo scorso dicembre, non si è ancora sbloccata, e la scadenza contrattuale del portiere si avvicina sempre più.

Un problema non da poco per Antonio Conte, che rischia di trovarsi senza un titolare tra i pali nella prossima stagione.

Meret, attesa snervante per il rinnovo

Secondo Il Mattino, Meret vorrebbe restare in maglia azzurra, e il suo entourage non ha ancora aperto trattative con altre squadre. Nessuna rottura, nessuna minaccia, solo un’attesa che però inizia a pesare.

Il motivo? Questione di dettagli: bonus, premi e incentivi economici che continuano a rallentare la fumata bianca.

Conte attende sviluppi: vuole certezze sul prossimo titolare tra i pali

Il Napoli, dal canto suo, non ha mai forzato la mano. Aurelio De Laurentiis sta gestendo la situazione senza mosse drastiche, lasciando che la trattativa segua il suo corso. Ma il tempo stringe e un accordo tardivo potrebbe complicare i piani del club.

Conte, che già dovrà intervenire su diversi reparti, spera di avere certezze tra i pali il prima possibile. Se il rinnovo non dovesse arrivare, il Napoli potrebbe essere costretto a guardarsi intorno per un nuovo portiere.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 09:31 by William Scuotto