Napoli-Fiorentina, Conte ha deciso: non si torna più indietro

Per la sfida di domani del suo Napoli contro la Fiorentina, di fatto, Antonio Conte ha preso una decisione molto importante.

Dopo il pareggio rimediato sabato scorso contro l’Inter, di fatto, il Napoli ha riacquisito tante certezze. La prestazione degli uomini di Antonio Conte contro i nerazzurri, di fatto, è stata davvero positiva.

Tuttavia, il Napoli non vince dal match contro la Juventus dello scorso 25 gennaio. Gli azzurri, dunque, sono chiamati a vincere domani allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina. Antonio Conte, quindi, per il match contro i viola ha preso delle decisioni importanti.

Napoli-Fiorentina, Conte conferma l’undici titolare visto contro l’Inter

Secondo quanto riportato dalla redazione del ‘Corriere dello Sport’, infatti, Antonio Conte schiererà il suo Napoli ancora una volta con il 3-5-2. Anche l’undici titolare sarà quello visto contro l’Inter dal primo minuto. Scott McTominay, dunque, ha recuperato da qualche acciacco subito dopo il match contro la squadra di Simone Inzaghi.

A sinistra, a dispetto di quanto detto in queste ultime ore, giocherà Leonardo Spinazzola e non Mathias Olivera. Quest’ultimo sembrava essere in pole position, ma Antonio Conte ha deciso di puntare di nuovo sull’ex Roma. Problemi risolti anche per Matteo Politano, che non è stato al top in questi ultimi giorni.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 09:00 by William Scuotto