Il Napoli non molla, ma ora la strada in salita: l’obiettivo del club vale già 40 milioni!

In casa Napoli si continua a parlare di mercato. Nelle ultime ore, sarebbero emersi dettagli molto importanti in vista del futuro.

La stagione del Napoli prosegue al meglio. Gli azzurri occupano la seconda posizione in classifica, con un solo punto di distacco dall’Inter capolista. La missione Scudetto è ancor possibile, ancor più dopo la prestazione al Maradona proprio contro i nerazzurri. Oltre al campo, però, la dirigenza partenopea starebbe lavorando anche in vista del futuro. Non a caso, a Castel Volturno uno dei temi chiave resta quello legato al mercato.

Il Napoli non molla Nico Paz: il valore è già alle stelle

La Serie A ha aperto alle porte ad un nuovo talento: Nico Paz. Il calciatore arrivato dal Real Madrid per vestire la maglia del Como ha già rubato la scena in passato, ma continua a farlo. Il Napoli, infatti, ha osservato e “subito” da vicino le sue immense qualità. L’impatto con il calcio italiano è stato fin qui devastante, basti ripensare alle 25 presenze condite da 6 gol e 5 assist.

Tali numeri, ovviamente, hanno attirato l’attenzione dei grandi club. In pole continua ad esserci il Real Madrid, visto il diritto di recompra valido per tre anni e il 50% sulla futura rivendita qualora il Como dovesse decidere di cedere l’argentino.

Ciò che salta immediatamente all’occhio, però, è il valore del cartellino. Quest’ultimo, è aumentato a dismisura e potrebbe avvicinarsi a circa 40 milioni di euro. Tali cifre, sarebbero alla portata dei grandi club tra cui anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis che continua a monitorare a distanza il classe 2004.

Nico Paz, quale futuro per lui? Il Real Madrid ha già deciso

L’impatto di Nico Paz con la Serie A è stato incredibile. Il nome dell’argentino ha fatto rapidamente il giro del mondo, fino ad arrivare da dove è partito: Madrid. Sì, perché, non a caso il fantasista cresciuto in Spagna vanta qualità da vero e proprio fenomeno.

Seppur da lontano, il Real Madrid e Carlo Ancelotti starebbero osservando le prestazioni del giocatore. Come riportato da “SportMediaset” al momento non è stata presa ancora una decisione definitiva in vista del futuro. Quest’ultimo, verrà deciso solo al termine della stagione, quando si analizzerà anche l’operato del tecnico italiano vista l’ombra di Xabi Alonso sulla panchina dei Blancos.

Restando sul futuro di Nico Paz, però, il calciatore potrebbe restare ancora un anno a Como o almeno quella sarebbe la volontà del Real Madrid. Naturalmente, sarà molto importante monitorare la situazione visto che sulle tracce dell’argentino continuano ad esserci club italiani ed esteri.

Last Updated on 7 Mar 2025 – 21:05 by Giuseppe Ferrara