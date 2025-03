Napoli Primavera derubato a Frosinone: l’arbitraggio condanna gli azzurrini (FOTO)

Il match di Primavera 2 fra Frosinone e Napoli Primavera si è chiuso con tante polemiche: azzurrini penalizzati dall’arbitro.

Il Napoli Primavera ha perso per 3-1 il match contro il Frosinone valido per il Campionato Primavera 2. La gara era importantissima per la classifica, considerando che i ciociari si trovavano al primo posto in classifica (valido per la promozione diretta) con sole tre lunghezze di vantaggio sugli azzurrini. La sconfitta ha così ricacciato il Napoli a -6.

Non può quindi che fare ancora più rabbia la serie di errori arbitrali e di vergognosi episodi che hanno inevitabilmente condizionato e falsato la gara. Entrambe le reti degli avversari sono infatti essere irregolari e l’arbitraggio del signor Andrea Ancora è da reputarsi senza dubbio discutibile.

Napoli Primavera penalizzato dall’arbitro (FOTO)

Il primo episodio dubbio riguarda la prima rete del Frosinone siglata da Cichero. A rivedere le immagini, la sua posizione di partenza sembra essere di fuorigioco. Ovviamente, l’assenza del VAR ha reso impossibile una rettifica rispetto ad un episodio oggettivo come quello del fuorigioco.

Il secondo episodio nella rete del 2-1 dei ciociari è un qualcosa di addirittura peggiore. Al minuto 34, infatti, un rilancio di Turi viene intercettato da Cichera, che serve poi l’autore del gol Barcella. Le immagini però non lasciano davvero nessun dubbio: l’intervento del giocatore del Frosinone sul rilancio del portiere avviene infatti con un nettissimo fallo di mano.

Le proteste dei calciatori azzurri sono stati veementi fin da subito in campo dinanzi all’evidenza di questo episodio, ma l’arbitro, incredibilmente, ha convalidato la rete.

Frosinone-Napoli Primavera, caos e polemiche

La gara è proseguita in un surreale clima di continue polemiche, con un arbitraggio che ha continuato ad essere nettamente sfavorevole al Napoli anche nella ripresa. Gli azzurrini hanno infatti chiuso il match in 9 a causa delle espulsioni di Esposito e Colella.

Anche il primo rosso per Esposito, a seguito di duna mezza rissa avviatasi in campo, sembra alquanto discutibile. Il calciatore del Napoli è infatti colui che subisce il fallo e non sembra fare davvero nulla per meritare il cartellino rosso: risulta una vera beffa, dunque, il doppio rosso sventolato sia a lui, che al calciatore del Frosinone Barcella per l’occasione.

A tutto ciò, si aggiungono anche gli incresciuosi fatti sugli spalti durante il match, con il calciatore azzurro Malasomma che si è visto affibiato ripetutamente l’appellativo di “camorrista” da una tifosa ciociara sugli spalti a seguito di un fallo reclamato.

A fine gara, gli animi non si sono raffredati ed è scattata una rissa a seguito delle provocazioni del portiere di riserva del Frosinone, il quale ha esultato in faccia ai giocatori del Napoli, scatenando ancora di più l’ira dei calciatori azzurri, già frustrati per una gara che li ha visti uscire dal campo sconfitti in modo assolutamente immeritato. Gli azzurrini di Rocco hanno giocato davvero una grandissima gara e solo una serie di episodi arbitrali scandalosi si è messo di traverso fra loro e un risultato diverso dalla sconfitta.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 15:18 by Felice Leopoldo Luongo