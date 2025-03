Diretta testuale di Frosinone-Napoli Primavera 2, scontro diretto tra le prime due forze del campionato.

Primo tempo

2′ – GOOOOOOL DEL NAPOLIIII! Mboumbou apre subito le marcature! Il centravanti sfrutta il lancio lungo di Russo e si invola verso la porta avversaria punendo Minicangeli con un gran tiro.

1′ – Ha inizio Frosinone Napoli! Sono i padroni di casa a muovere il primo pallone della partita.

– Ingresso in campo delle due squadre.

Si attende il calcio d’inizio della super sfida. Presenti, alla Città dello Sport, il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava, il responsabile della Primavera Giuseppe Santoro e il club manager Antonio Sinicropi.

Squadre in campo per il riscaldamento di rito.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

FROSINONE: Minicangeli; Luchetti, Hegelund, Molignano, Pelosi, Shkambaj, Marchese, Ndow, Cichero, Barcella, Dixon

NAPOLI: Turi; Di Martino, Colella, Gambardella, Russo, Esposito, Ballabile, De Chiara, Mboumbou, Borriello, De Martino

Cari lettori di SpazioNapoli buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Frosinone–Napoli Primavera 2. Sfida di fondamentale importanza per gli azzurrini, distanti sole tre lunghezze dalla formazione ciociara, capolista del gruppo B. Il match di scena alla “Città dello Sport” potrebbe determinare la stagione dei partenopei che, in caso di successo, invierebbero un chiaro messaggio ai rivali. Calcio d’inizio programmato alle ore 12.

Diretta video di Frosinone Napoli Primavera 2

Di seguito il link per la diretta video del match.

Last Updated on 8 Mar 2025 – 12:03 by Francesco Paudice