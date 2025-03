Venezia-Napoli, la decisione sulla trasferta ai residenti in Campania: ora è ufficiale

Decisione ufficiale sulla trasferta per i residenti in Campania per Venezia-Napoli: è arrivato il comunicato tanto atteso.

I tifosi del Napoli sono potuti tornare a Como a seguire la propria squadra in trasferta senza alcun tipo di restrizione. Ha destato scalpore, infatti, le continue scelte volte a vietare continuamente la trasferta ai tifosi del Napoli residenti in Campania. Tali decisioni si sono prolungate per più di due mesi, provocando disappunto e proteste fra i supporters azzurri.

Venezia-Napoli, la trasferta sarà libera

Nonostante il ritorno avvenutom a Como, era lecito un po’ di timore per il ritorno di simili decisioni in occasione della prossima trasferta azzurra a Venezia del 16 marzo alle 12.30. Arrivano però ottime notizie al rigurdo: la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha contrassegnato infatti la gara come “partita con profili di rischio“, ma senza alcuna restrizione per la vendita dei tagliandi del settore ospiti.

Nulla da temere quindi per tutti i tifosi del Napoli, che potranno seguire anche a Venezia i loro beniamini senza alcuna restrizione. Tra l’altro, il Venezia ha già comunicato tutti i prezzi e le modalità di vendita dei biglietti anche per quanto attiene al settore ospiti. La prevendita si aprirà mercoledì 12 marzo alle ore 15.00 e terminerà venerdì 14 marzo alle 19.00. Il costo del biglietto è di 45 euro.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 00:34 by Felice Leopoldo Luongo