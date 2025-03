Venezia-Napoli, ultim’ora sul settore ospiti: il comunicato

Venezia-Napoli, arriva un comunicato riguardante il settore ospiti: importante ultim’ora per i tifosi azzurri.

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli è alle stelle per una squadra che sta davvero rendendo fieri e orgogliosi tutti. I ragazzi di Conte hanno effettuato una partita straordinaria contro l’Inter nonostante le difficoltà legate agli infortuni, uscendo con un pareggio che va quasi stretto per la mole di gioco effettuata.

La già affettuosa tifoseria del Napoli, così, ha ogni motivo per seguire la propria squadra del cuore ovunque. Ciò non è stato però del tutto possibile a causa dei divieti di trasferta ai residenti in Campania, imposti sistematicamente per praticamente due mesi.

Tifosi Napoli, il comunicato del Venezia sul settore ospiti

Il ritorno dei tifosi azzurri in trasferta senza alcuna restrizione è avvenuto per Como-Napoli e, forse, questa continua “punizione” dovrebbe essersi esaurita. Si attendono però disposizione più specifiche in merito alla prossima gara fuori casa degli azzurri contro il Venezia, come conferma un da poco emanato comunicato del club arancioverde.

Il Venezia ha infatti comunicato tutte le info per i biglietti per la gara contro il Napoli, annunciando che il costo dei biglietti per il settore ospiti ammonta a 45 euro. Questo è comprensivo di trasporto acqueo per lo stadio, ma non consente l’accesso ad altro trasporto pubblico.

C’è però anche una postilla che recita: “La modalità di vendita per il Settore Ospiti sarà comunicata a seguito della Determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e in seguito al GOS”. Una decisione ufficiale nel merito non è dunque ancora avvenuta, ma trapela comunque ottimismo in merito ad una conferma per i tifosi del Napoli in trasferta senza alcuna restrizione.

