Napoli, scambio con Osimhen per il nuovo bomber: la mossa in estate

Il Napoli sta pensando ad una mossa a sorpresa per il mercato estivo: uno scambio con Osimhen per arrivare ad un nuovo bomber.

Il Napoli continua la sua cavalcata verso il sogno Scudetto, ma Manna sta già iniziando a pensare a come ritoccare la rosa in estate. La presenza dell’impegno europeo, infatti, obbligherà il ds a servire a Conte una rosa con delle alternative assolutamente all’altezza dei titolari per poter competere al meglio in ogni fronte.

Il club azzurro può contare su una carta sua disposizione per poter agevolare qualche acquisto: Victor Osimhen. Il bomber nigeriano ha una clausola da 75 milioni e la sua vendita potrebbe essere utilissima per finanziare i colpi in entrata necessari.

Osimhen, scambio con la big europea: l’idea del Napoli

Il portale Tuttomercatoweb riporta però anche un’ipotesi scambio per Osimhen: troverebbero conferma a sua detta le voci insistenti dall’Inghilterra su un possibile scambio con il danese del Manchester United Rasmus Hojlund. Ben noto è infatti l’interesse dei Red Devils per il nigeriano ora al Galatasaray, mentre la punta ex Atalanta sarebbe un profilo rientrante nei parametri azzurri.

I motivi riportati per cui il Napoli potrebbe effettuare una simile mossa sono esattamente due. Inanzitutto, il club sembra diretto verso l’idea di acquistare un nuovo vice Lukaku con l’aggiunta delle coppe, lasciando partire Simeone verso una squadra disponibile ad offrirgli maggiore spazio.

Il secondo motivo è di carattere economico: il suo ingaggio da quattro milioni all’anno è infatti rientrante nei parametri azzurri. Potrebbe così essere lui, in un pratico scambio con Osimhen, l’idea volta ad aggiungere un’alternativa di assoluto spessore a Lukaku.

Hojlund-Napoli, colpo possibile

Possiamo aggiungere, in più, come il Napoli sicuramente gradisca un profilo come quello di Rasmus Hojlund. Il club si era interessato a lui già quando militava nell’Atalanta, ma le cifre altissime a cui è schizzato il suo cartellino (circa 75 milioni di euro), hanno chiaramente reso il suo acquisto fuori portata per il club.

Adesso sarà da valutare su che tipo di profilo Manna sceglierà di muoversi per l’attacco. Un interesse per un nuovo attaccante è da ritenersi probabile: Lukaku raggiungerà a maggio la soglia dei 32 anni e difficilmente potrà reggere un doppio impegno senza un’alternativa adeguata volta a farlo rifiatare di tanto in tanto.

Vedremo, poi, come il Napoli sceglierà di muoversi riguardo Victor Osimhen, fra il pretendere l’intera clausola da 75 milioni o, magari, accettare qualche sconto per evitare di ritrovarsi come nella scorsa estate senza alcuna soluzione per lui negli ultimi istanti di mercato.

Last Updated on 6 Mar 2025 – 12:18 by Felice Leopoldo Luongo