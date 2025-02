Calciomercato, tesoretto da urlo per l’estate: la cifra a disposizione di ADL

Calciomercato – La sessione invernale sta per volgere al termine, ma in casa Napoli si inizia già a ragionare su quelli che potranno essere gli scenari anche in vista della prossima estate.

In casa Napoli, quest’oggi, i riflettori sono puntati alla sfida di questa sera, in programma allo stadio Olimpico, contro la Roma: gli azzurri avranno la possibilità di scendere in campo proprio in seguito al derby di Milano. In caso di non vittoria dell’Inter, che segue in classifica proprio la squadra di Antonio Conte, i partenopei potrebbero ritrovarsi con uno slancio psicologico non indifferente. Sullo sfondo, ovviamente, c’è anche un calciomercato che da qui alla chiusura – prevista tra poco più di ventiquattro ore – ha ancora molto da dire.

Salvo sorprese, il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia da qui a giugno sarà Allan Saint Maximin, in arrivo in prestito dall’Al Ahli. Sostanzialmente, il Napoli ha deciso di non investire più di tanto per coprire la casella lasciata vuota dalla partenza del georgiano con destinazione Paris Saint Germain. Risolto il problema ma non tolto definitivamente, citando una delle frasi pronunciate da Antonio Conte nella conferenza stampa di sabato pomeriggio (clicca qui per leggere le sue dichiarazioni). Scenario che, insomma, lascia presagire qualcosa in vista della prossima estate.

Calciomercato SSC Napoli, super tesoretto in vista di gennaio

Il Napoli potrebbe avere a disposizione un vero e proprio tesoretto da urlo in vista della prossima sessione di calciomercato estiva, derivante evidentemente dalle cessioni in programma.

A fare il punto della situazione è La Gazzetta dello Sport, che a tal riguardo scrive:

“Manna, il diesse, si è speso, ci ha provato, e poi ha optato per una scelta alternativa, conservare il tesoretto — i 75 di Kvaratskhelia, i probabili 75 di Osimhen, ciò che arriverà da una Champions League che pare aritmeticamente blindata — per l’estate, destinata a fuochi pirotecnici come quella del 2024”.

Ultime news mercato Napoli, ultime ore febbrili per gli azzurri

Tornando a quelle che saranno le ultime mosse della SSC Napoli in queste ultime ore di mercato di riparazioni, con ogni probabilità gli azzurri accoglieranno Allan Saint Maximin.

Per la difesa, resiste il nome di Pietro Comuzzo: in questo caso, la Fiorentina continua a battere cassa per il difensore di sua proprietà. Nelle prossime ore è attesa la contromossa da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, chiamato a uno sforzo ulteriore per assicurarsi il desiderato rinforzo in difesa.