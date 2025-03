Napoli, c’è lo spirito di Conte: il dato che fa sperare nello Scudetto

Il Napoli ha davvero lo spirito di Antonio Conte in campo: c’è un dato che lo dimostra e che fa ben sperare nello Scudetto.

Il pareggio nel match Scudetto fra Napoli e Inter tiene tutto in equilibrio nella lotta Scudetto. Ad uscire con maggiori certezze sono però i ragazzi di Conte, autori di una prestazione straordinaria e che meritavano forse la vittoria in una gara giocata davvero molto bene.

Il gol del pari è arrivato solo nel finale grazie alla rete di Philip Billing, ma il copione del secondo tempo ha visto un dominio totale del Napoli nella gara. Motivo per cui, nonostante la mancata vittoria, Conte ha espresso a fine gara grande orgoglio per la prestazione dei suoi ragazzi.

Napoli, il dato che certifica lo spirito combattivo di Conte

C’è un dato, in più, che mostra chiaramente come lo spirito combattivo dell’allenatore del Napoli sia oramai nettamente visibile anche in campo: il Napoli è infatti la terza squadra in Serie A per punti ottenuti in rimonta: 14 i punti racimolati da situazioni di svantaggio dagli azzurri, alle spalle delle sole Atalanta (15) e Bologna (16).

Tante le gare in cui il Napoli è infatti riuscito ad ottenere punti dopo un iniziale svantaggio: questo dimostra chiaramente come i ragazzi di Conte abbiano assorbito uno spirito volto a non mollare mai al di là del risultato. Va evidenziato, in più, come l’Inter soffra invece del problema opposto: i ragazzi di Inzaghi hanno infatti subito spesso gol nel finale e perso punti da situazioni di vantaggio.

Le rimonte del Napoli in Serie A

La prima di queste è stata quella della terza giornata contro il Parma, in cui il Napoli ha ribaltato l’iniziale svantaggio vincendo per 2-1 con le reti di Lukaku (la sua prima in maglia azzurra) e di Anguissa. Un’altra gara vinta in rimonta è quella del 14 dicembre contro l’Udinese, dove il gol di Thauvin è stato ribaltato dalla reti di Lukaku, dall’autogol di Giannetti (su super azione di Neres) e dal gol di Anguissa.

Memorabile anche la rimonta Bergamo contro l’Atalanta, con il 2-3 finale targato Politano, McTominay e Lukaku. Tre punti in rimonta, poi, in un altro big match come quello contro la Juventus, dove il gol di Kolo Muani è stato rimontanto dai gol (ancora una volta) di Anguissa e Lukaku.

A tutte queste vittorie in rimonta, bisogna poi aggiungere due pareggi ottenuti dopo essere passati inizialmente in svantaggio. Il primo è quello a Roma contro la Lazio, dove al gol di Isaksen sono seguiti il gol di Raspadori e l’autogol di Marusic. La rete nel finale di Dia, però, ha impedito la vittoria finale. Per chiudere il quadro, arriviamo alla rete di Billing, che ha portato sull’1-1 l’iniziale svantaggio contro l’Inter timbrato da Dimarco.

Last Updated on 5 Mar 2025 – 21:25 by Felice Leopoldo Luongo