Conte si sbilancia: messaggio chiarissimo sul sogno Scudetto!

Serie A, finisce 1-1 al Maradona: la rete di Billing riprende nel finale l’Inter di Simone Inzaghi.

Triplice fischio al Maradona: finisce in parità la partita tra Napoli ed Inter. Match intenso e ricco di emozioni che è stato deciso nel finale da Philip Billing che ha siglato il gol del pareggio e la prima marcatura con la maglia del Napoli al debutto al Maradona. Un punto importante che vede la classifica identica rispetto all’ultima giornata: oltre all’1-1 tra Napoli ed Inter, infatti, anche l’Atalanta non è andata oltre lo 0-0 contro il Venezia.

Ai microfoni di Dazn, Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazione nel post partita del Maradona.

Sul riposo che spetterà ai calciatori dopo il pari contro l’Inter:

“Il premio dei due giorni di riposo vale per tutti perché si gioca domenica. Sono stato molto bravo con i miei calciatori che hanno preferito lavorare adesso. Sono ragazzi seri ed applicati che non faccio fatica”.

Rispetto alla prestazione della squadra ed all’umore dopo l’1-1, Conte ha sottolineato:

“C’è un po’ di disappunto perché abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra molto forte, una corazzata costruita negli anni. Essere riusciti ad avere fatto questo tipo di partita, così come quella contro la Juve, dimostra che se vogliamo possiamo dire la nostra nonostante le diverse assenze. Per questo ci dobbiamo rammaricare ancora di più per il secondo tempo di Como. Dobbiamo dimostrare fino alla fine questo atteggiamento e dobbiamo rimanere attaccati fino alla fine ma non vi dico a cosa“.