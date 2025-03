Stadio Maradona, arriva la svolta: pronta una grandissima novità

Stadio Maradona, arriva un’ultim’ora che potrebbe essere una vera svolta per tutti i tifosi del Napoli in vista delle partite in casa.

La questione stadio rimane un tema spinoso per tutti i tifosi del Napoli. Anche l’allenatore azzurro Antonio Conte ieri ha espresso al sindaco Manfredi la necessità di nuove infrastrutture per la squadra (comprendendo nel discorso anche un nuovo centro sportivo). D’altro canto, il sindaco ha ribadito come sia impossibile la risoluzione della questione stadio senza il passo formale e necessario della presentazione di un progetto al riguardo.

Stadio Maradona, novità sul terzo anello

Arrivano però novità in merito allo Stadio Diego Armando Maradona che potrebbero interessare i tifosi anche in tempi più brevi rispetto alla nota diatriba sulla sua ristrutturazione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, il sindaco sarebbe infatti al lavoro per la riapertura del terzo anello, permettendo così all’impianto l’aggiunta di altri diecimila posti.

Ieri mattina c’è stato al riguardo un sopralluogo dell’assessore Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile, Eduardo Cosenza, per un principio di studio riguardo alla fattibilità del progetto. Potrebbero, quindi, arrivare novità a breve anche nell’ottica di quest’altro tema in relazione allo stadio.

Il terzo anello dell’impianto è chiuso infatti da tantissimi anni per problemi di agibilità, privando però così lo stadio di una cospicua fetta di pubblico potenziale. Tifosi e appassionati spesso si sono espressi per chiedere dei lavori in grado di renderlo agibile e, a quanto pare, qualcosa si sta finalmente muovendo al riguardo.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 09:45 by Felice Leopoldo Luongo