Conte in visita a Scampia e al San Carlo: appello speciale al sindaco Manfredi

Antonio Conte ha passato una giornata in giro per Napoli, fra Scampia e poi il teatro San Carlo: c’è anche un appello al sindaco Manfredi.

Antonio Conte è sempre di più nel cuore dei napoletani. Il suo Napoli sta incarnando uno spirito di lotta che lo ha tenuto a lungo in vetta alla classifica e che, sicuramente, lo terrà ancora a lungo in lotta per l’obiettivo Scudetto.

Non solo calcio però, perché l’allenatore sta entrando sempre più in sintonia anche con la città. Come i tanti turisiti che ogni anno affollano le vie della città, anche Conte si sta innamorando sempre di più di Napoli. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, Conte ieri è stato in giro per Napoli in una visita composta da varie tappe.

La visita di Conte in giro per Napoli

Il suo tour è partito a Scampia. Al suo fianco, il direttore generale del Comune Pasquale Granata insieme a cui si è recato prima a dare un occhio ai cantieri delle nuove Vele (simbolo di rinascita di questa zona della città) e poi presso la nuova sede dell’Università Federico II a Scampia.

L’allenatore azzurro ha potuto così osservare con i suoi occhi l’incredibile lavoro svolto in quest’area della città. Mentre la sua prima parte di visita alle Vele è passata quasi inosservata, grande è stata la ressa all’Università, con tanti selfie e autografi chiesti dagli studenti lì presenti, sorpresi ed entusiasti di questa visita. Conte, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha espresso subito parole di grande gioia ed entusiasmo:

“Anche la mia Lecce ha aree periferiche, però qui si stanno facendo davvero delle cose grandi ed incredibili”. “Vivo in un posto bellissimo, però è giusto vederla tutta questa città, che non pensavo fosse così bella ed accogliente”.

L’appello di Conte a Manfredi

Successivamente, Conte si è recato presso il teatro San Carlo, dove ha avuto occasione di incontrare anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. A lui, l’allenatore ha ribadito di essere rimasto affascinato dalla città, ma c’è stato spazio anche per un appello in merito alla necessità di un nuovo stadio e di un nuovo centro sportivo:

“Napoli può essere alla pari delle altre città anche nel calcio, ma quello che servono sono le infrastrutture come uno stadio e un centro sportivo per far crescere il senso di appartenenza”.

L’appello è stato accolto dal sindaco, il quale ha ribadito l’intenzione del Comune di mettersi a disposizione purché arrivi un progetto. Insomma, il dialogo rimane apertissimo anche su questo fronte.

Last Updated on 4 Mar 2025 – 08:42 by Felice Leopoldo Luongo