Tocco di braccio di Dumfries, il commento a Open VAR: la sentenza definitiva

Durante Open VAR su DAZN è stato discusso il tocco di braccio di Dumfries in Napoli-Inter: la sentenza ufficiale sulla scelta arbitrale

Ha fatto discutere moltissimo il tocco di braccio di Denzel Dumfries nel corso del primo tempo di Napoli-Inter. L’arbitro Doveri non ha fischiato il calcio di rigore e dalla sala VAR hanno confermato la scelta di campo da parte del direttore di gara. Nelle ore successive al fischio finale, i tifosi si sono scatenati sui social, mostrando numerosi screen dell’impatto tra il pallone e il braccio dell’olandese.

Nella giornata di oggi ha iniziato a circolare anche un presunto tocco di Mkhitaryan su un tiro di Lobotka, ma questo episodio non è stato commentato durante Open VAR su DAZN. A differenza dell’altro sopracitato episodio, che ha portato a un’analisi più dettagliata durante la diretta di questa sera, con tanto di audio della sala VAR da Lissone.

Fallo di Dumfries, l’audio del VAR e la spiegazione del mancato rigore

La registrazione conferma che l’arbitro al VAR e il suo assistente, abbiano valutato il tocco di Dumfries regolare perché il braccio resta nella sagoma. Subito dopo, in studio, è stato ulteriormente approfondito il significato di questa disamina che ha portato l’arbitro Doveri a confermare la sua scelta di campo.

“Dumfries stacca il braccio ma non aumenta il volume del corpo. Corretta la decisione del VAR. Non c’è nessun extra movimento a cercare il pallone”.

Questa la spiegazione ufficiale di quanto avvenuto sul prato del Maradona e che non ha permesso al Napoli di sfruttare un possibile calcio di rigore. Perplessità in studio tra gli ex giocatori, quali Brocchi, Parolo e Ferrara. Il regolamento applicato in questo caso specifico, ha fatto discutere ancora. Occhi puntati, dunque, su casi analoghi che potranno arrivare nel finale di questa stagione.