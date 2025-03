Il Napoli chiede il rigore su mano di Dumfries, la moviola fa discutere: avete sentito?

Napoli Inter, proteste dei partenopei riguardo ad un tocco di mano di Dumfries in area di rigore: arriva il commento di Luca Marelli.

Clima ricco di tensione allo stadio Maradona durante il match tra Napoli e Inter. L’accoglienza iniziale dell’intero impianto sportivo ha caricato gli azzurri che sono scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Partita, perciò, intensa e ricca di emozioni soprattutto lato Napoli. Nonostante ciò, la rete di Federico Dimarco su calcio di punizione sta decidendo il big match della 27esima giornata di Serie A. Intanto, però, è arrivato il commento di Luca Marelli a Dazn rispetto ad alcuni episodi dubbi all’interno dell’area di rigore e del Napoli e dell’Inter.

Dopo una carambola al limite dell’area di rigore dell’Inter, Scott McTominay è arrivato al tiro colpendo in pieno il braccio di Denzel Dumfries che ha scatenato le polemiche dei calciatori e tifosi del Napoli. L’arbitro Doveri ha anche fermato il gioco per un attimo in occasione di una rimessa laterale per aspettare il responso finale. Di conseguenza, c’è stata una verifica del VAR che ha ritenuto regolare l’intervento dell’esterno olandese.

Rispetto a ciò, è arrivato il commento sull’episodio da parte dell’ex arbitro Luca Marelli:

“La valutazione che è stata compiuta in sala Var era quella di capire se avesse aumentato volume. Il braccio sinistro, se non fosse stato colpito dal braccio, avrebbe colpito il corpo”.

VAR all’opera la valutazione del contatto McTominay-Dumfries

Come già affermato, il primo tempo tra Napoli ed Inter è stato ricco di episodi dubbi e di occasioni da una parte e dall’altra. Pertanto, anche nell’area di rigore del Napoli, prima del gol di Dimarco su punizione, è avvenuto uno scontro di gioco tra McTominay e Dumfries. L’esterno destro dell’Inter, infatti, è rimasto a terra dopo un recupero in ritardo da parte del centrocampista scozzese.

L’ex Manchester United, infatti, ha provato ad anticiparlo di testa ed ha travolto il suo avversario. Un intervento giudicato regolare e che, di conseguenza, ha permesso al gioco di continuare con il conseguente fallo al limite dell’area di rigore. Quest’ultimo ha propiziato il vantaggio nerazzurro.

Rispetto a ciò, Marelli ha dichiarato: