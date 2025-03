Napoli-Inter, altro rigore non fischiato agli azzurri? Il possibile fallo di Mkhitaryan

Napoli-Inter, c’è un secondo rigore non fischiato in favore degli azzurri? Spunta un presunto fallo di mano di Mkhitaryan: le immagini

Si torna a parlare della sfida tra Napoli e Inter andata in scena nella serata di ieri. Il match al Maradona si è concluso per 1-1, con gli azzurri che hanno acciuffato il pareggio nel finale, ma che hanno recriminato per non essere riusciti a concretizzare maggiormente il numero di azioni prodotte. La squadra di Conte avrebbe meritato persino di ottenere i 3 punti, ma si dovrà accontentare del pari che la lascia a -1 dal primo posto.

Nel corso della partita e nel suo post, non sono mancate le polemiche legate a un paio di episodi arbitrali che hanno fatto discutere. Il primo, ha riguardato il tocco di mano di Dumfries non sanzionato nel corso del primo tempo. Nelle ultime ore sono emerse le immagini anche di un altro presunto fallo, che questa volta vedrebbe protagonista Mkhitaryan.

Mkhitaryan, fallo di mano in Napoli-Inter? L’analisi

Su diversi account X hanno iniziato a circolare le immagini di un tocco di mano del centrocampista interista su un cross di Lobotka. Il fallo, non fischiato, sarebbe avvenuto al minuto 38 del primo tempo, poco dopo quanto successo con Dumfries. Anche in questo caso, nessuna segnalazione da parte del VAR e nessun provvedimento. Una decisione che ha fatto discutere.

Nessun rigore e gara che è proseguita regolarmente, fino al pareggio di Billing nel finale. La direzione di gara di Doveri ha lasciato qualche perplessità e anche il giornalista Carlo Alvino l’ha criticata aspramente in giornata. Il Napoli, però, dovrà pensare a voltare pagina e concentrarsi sulla partita contro la Fiorentina di domenica prossima.

Con 11 match alla fine del campionato, gli azzurri sono ancora in piena corsa e non possono mollare la presa. L’Inter avrà ancora gli impegni di coppa e potrà lasciare qualche punto per strada. Sarà un campionato che si deciderà nel finale. Una gara di nervi tra i protagonisti in campo.