Infortunio Anguissa, Napoli gelato: ecco cosa è successo

Rivelato il motivo del ko di Anguissa contro il Como, il Napoli è rimasto gelato dalla dinamica dell’infortunio del calciatore

Nelle ultime ore è giunta fuori la dinamica dell’infortunio rimediato da Frank Zambo Anguissa nella sfida contro il Como. La gara di domenica ha portato con sé molte polemiche, galvanizzate dal risultato finale che ha visto gli azzurri uscire sconfitti. Antonio Conte non riesce più a trovare la fluidità e grinta emersa e contraddistinta in questi suoi primi mesi alla corte partenopea.

Gli infortuni sono sicuramente un fattore, ma non devono essere una scusante. Gli azzurri devono ora rimboccarsi le maniche per il tour de force che li aspetta a partire da sabato, quando al ‘Maradona’ sbarcherà l’Inter, in grande forma fisica e mentale. Proprio Anguissa, però, non prenderà parte allo scontro diretto per via di un infortunio.

Anguissa out per almeno 20 giorni: il motivo del ko

Anguissa la partita contro il Como non doveva neppure giocarla, perché presente nella lista dei diffidati. Conte non ha voluto rischiare e, per questo motivo, ha scelto per la prima volta Billing dal 1′. La gara del centrocampista arrivato nella sessione invernale di mercato però è durata solo un’ora, quando poi è entrato il camerunese.

La Gazzetta dello Sport ha provato a fare una ricostruzione dell’infortunio rimediato da Anguissa. Il calciatore, non essendo abituato a subentrare a gara in corso, non è riuscito a riscaldarsi a sufficienza e il muscolo ne ha risentito.

Non si tratta del primo problema al muscolo soleo in casa Napoli, già alle prese da diverso tempo con questa tipologia di infortunio.

Anguissa salta diverse gare, pronto Billing

Neanche il tempo di sorridere per i recuperi di Spinazzola e Olivera, che il Napoli deve fare i conti con Anguissa. Conte già pregustava il ritorno al 4-3-3, con quasi tutti i suoi titolari a disposizione. Il tecnico ora deve compiere delle scelte importanti per le prossime partite.

Ma il lunch match perso contro il Como ha portato anche notizie positive: Billing è pronto per giocare. Il calciatore ora non deve sprecare l’opportunità di fare il titolare per diversi match.

Anguissa salterà sicuro Inter, Fiorentina e Venezia ed è in forte dubbio per il Milan. Il passaggio a tre a centrocampo permetterebbe al classe ’96 di esaltare al meglio la sua fisicità, ma l’ultima decisione spetta al tecnico.