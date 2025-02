Anguissa, il Napoli affronta l’ennesimo stop: una “coincidenza” sugli infortuni fa discutere

Scopri il mistero dietro gli ultimi infortuni della SSC Napoli. Analisi approfondita, statistiche aggiornate e l’impatto dei vari stop dei giocatori sulle ultime settimane.

La stagione 2024-2025 della SSC Napoli è stata caratterizzata fin da subito da grandi aspettative. Dopo un’annata altalenante, l’arrivo di Antonio Conte in panchina ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi, che sono ritornati a respirare aria di alta classifica. La squadra partenopea, con un mercato estivo ambizioso, sembrava pronta a competere su tutti i fronti. Eppure, da gennaio in poi la situazione sembra essere almeno parzialmente cambiata, anche complice la partenza di Khvicha Kvaratskhelia e un mercato invernale non impeccabile.

Non da ultimo, c’è un dettaglio che sfugge ai più superficiali osservatori, un filo sottile che collega le prestazioni in campo a una variabile imprevedibile, capace di cambiare le sorti di un’intera stagione. I dati legati agli infortuni, soprattutto nelle ultime settimane, parlano chiaro.

Anguissa inguaia Conte: sarà out contro l’Inter

È degli ultimi minuti la notizia che inguaia i piani di Conte in vista della sfida Scudetto contro l’Inter: il centrocampista Frank Zambo Anguissa è out per una lesione al soleo (clicca qui per il comunicato della SSC Napoli).

L’infortunio potrebbe tenere lontano l’ex Fulham anche per diverse settimane. Per questo, però, bisognerà aspettare l’evolversi della situazione circa il recupero. Ciò che è fuori discussione, in ogni caso, è che Anguissa non sarà della sfida Scudetto di sabato prossimo contro l’Inter.

Un bilancio degli infortuni: i numeri parlano

A febbraio 2025, con il campionato che entra nella fase cruciale, lo storico degli infortuni della SSC Napoli inizia a delinearsi con chiarezza. I dati raccolti finora rivelano una situazione preoccupante soprattutto nelle ultime settimane.

Diversi giocatori chiave hanno dovuto fare i conti con stop più o meno lunghi. David Neres, esterno brasiliano arrivato dal Benfica nella scorsa estate, ha subito un problema muscolare che lo sta tenendo fuori da settimane, proprio quando Conte sembrava aver trovato l’equilibrio perfetto sulle fasce. Anche Leonardo Spinazzola, acquisto estivo a costo zero, ha accusato fastidi fisici che ne hanno limitato l’impiego, anche se contro il Como è apparso già discretamente in forma.

Senza dimenticare il recente stop di Pasquale Mazzocchi e quello degli ultimi minuti di Frank Zambo Anguissa: contro l’Inter, gli azzurri si vedranno privi ancora di giocatori importanti. Tutti per problemi muscolare e infortuni quasi simili: fattore per il quale gli osservatori più attenti iniziano a puntare il dito anche sulla preparazione atletica, un aspetto che Conte ha sempre curato maniacalmente nelle sue esperienze passate.

L’impatto degli infortuni sul cammino del Napoli

Gli stop hanno già lasciato il segno in queste ultime settimane. Sono infatti solo tre i punti conquistati nelle ultime quattro partite, con l’ultima che ha visto il Napoli uscire sconfitto dalla trasferta di Como. Con la classifica che vede i partenopei in lotta per la vetta, il mese di marzo sarà un banco di prova, a partire dalla prossima sfida contro l’Inter: riuscirà Conte a tenere tutti in piedi?