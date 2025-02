Dal Napoli all’Inter, Zielinski sorprende tutti: parole spiazzanti

Prima della sfida tra il Napoli e l’Inter di sabato, di fatto, bisogna segnalare delle dichiarazioni sorprendenti di Piotr Zielinski.

Il Napoli, dopo aver perso contro il Como, è atteso dalla sfida di sabato prossimo contro l’Inter. Tuttavia, proprio nella giornata di oggi, Antonio Conte ha ricevuto un’altra brutta notizia, ovvero l’infortunio Frank Anguissa.

L’Inter, invece, arriva carica al match dello Stadio Diego Armando Maradona di sabato, visto che ha appena staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia contro il Milan. I nerazzurri, infatti, hanno sconfitto questa sera 2-0 la Lazio di Marco Baroni. Proprio dopo questa gara, di fatto, Piotr Zielinski ha rilasciato delle dichiarazioni sorprendenti.

Il calciatore polacco, tra i migliori questa sera tra le fila dell’Inter, ha infatti parlato così ai microfoni di SportMediaset:

“Penso che abbiamo una grande squadra, chi gioca di meno deve dimostrare di essere a disposizione del mister. Napoli? Sarà una gara speciale per me, spero che vinciamo. La partita sarà importante, ma non decisiva. Andremo là per vincere.