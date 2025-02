Napoli, messaggio da brividi di Maurizio De Giovanni: le parole dopo il Como spiazzano

Calcio Napoli Ultimissime – Arriva un messaggio da brividi di Maurizio De Giovanni che ha usato parole d’amore dopo la sconfitta contro il Como

Per il calcio Napoli ultimissime giungono dopo il ko con il Como di quest’oggi. Il lunch match è costato carissimo agli azzurri, che hanno perso il primo posto in classifica ai danni dell’Inter e si sono visti riavvicinare anche dall’Atalanta vittoriosa a Empoli. Il mese di febbraio ha rappresentato una debacle per la squadra di Conte, che non ha vinto una singola partita.

I pareggi con Roma, Udinese e Lazio, hanno preceduto una sconfitta pesante in trasferta, la prima dopo quasi 200 giorni da quella patita contro il Verona alla primissima giornata di campionato. Tanto è bastato per rendere più complessa ancora la sfida scudetto, che passerà per uno snodo cruciale nel big match contro l’Inter in programma sabato prossimo allo stadio Maradona.

Maurizio De Giovanni controcorrente: parole da brividi per il Napoli

In una giornata di critiche feroci, anche da parte di ex calciatori, a viaggiare controcorrente è stato il noto scrittore Maurizio De Giovanni. Sulla propria pagina Facebook, infatti, ha lasciato un messaggio d’amore nei confronti del Napoli, cercando di stemperare gli animi dei tifosi infuriati per quella che a tutti è apparsa come un’occasione persa per credere nello scudetto.

Sul profilo social si legge:

“E allora? Secondi a un punto, con uno scontro diretto da giocare in casa. Chi non avrebbe firmato, quest’estate, per essere in questa posizione a questo punto del campionato? Forti, fortissimi. Col quinto monte ingaggi, senza debiti finanziari, con il nostro tifo identitario e un allenatore del sud. Legati a una terra e a una maglia. Ti amo. Perfino quando vinci. Figurati adesso. E sono mille volte orgoglioso di te. Non ti cambierei mai con nessun’altra squadra. Grazie di tutto l’azzurro che metti nella mia vita, e grazie anche per tutti i risvegli difficili che mi regali. È tutto amore. È solo amore”.

Quasi una lettera al suo Napoli, che va sostenuto anche nei momenti di difficoltà, anzi, soprattutto in quelli. Bisognerà supportare Conte e il lavoro settimanale di una squadra che deve ritrovare la migliore condizione fisica dopo gli infortuni e una maggiore sicurezza mentale, che è svanita. Il focus sarà quello di preparare nel migliore dei modi la partita contro l’Inter, che potrà ribaltare ancora una volta ogni pronostico.