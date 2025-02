Lotta Napoli-Inter, De Laurentiis irritato: svelato il motivo

Ultime calcio Napoli- De Laurentiis irritato per una questione riguardante la lotta Scudetto fra Napoli e Inter: il motivo.

La lotta Scudetto fra Napoli e Inter continua a mantenere altissima la tensione fra tifosi e addetti ai lavori. Gli azzurri sono chiamati a rispondere alla vittoria di ieri degli uomini di Inzaghi contro il Genoa: in caso di vittoria a Como, Conte e i suoi manterrebbero la vetta.

Rimanere primi per gli azzurri varrebbe doppio in considerazione della partita in programma la prossima settimana, che vedrà sfidarsi al Maradona proprio le due contendenti allo Scudetto, Napoli e Inter. Lo scontro diretto si preannuncia come uno snodo decisivo per le sorti di questo campionato.

De Laurentiis irritato per l’orario di Napoli-Inter: il retroscena

Proprio una questione relativa questa gara, sembrerebbe aver irritato Aurelio De Laurentiis: secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Mattino”, il patron azzurro sarebbe irritato per la fissazione del match Scudetto di sabato alle 18.00, in quanto fascia oraria che, a sua detta, svilisce il prodotto calcio all’estero.

Questo il passaggio del quotidiano in merito alla questione:

“Nelle ultime ore ha manifestato il proprio scarso gradimento per la decisione della Lega Calcio e di Dazn di far giocare la sfida scudetto alle ore 18 di sabato. convinto che sia un orario che svilisce il prodotto serie A all’estero“.

Il patron, d’altronde, aveva ribadito la sua idea sull’importanza della fasce orarie per la programmazione dei big match già in alcuni suoi precedenti interventi pubblici, affermandosi più volte contrario alle scelte effettuate per alcune gare di cartello.