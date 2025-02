De Laurentiis, il duro attacco dell’ex Napoli: “Non ha fatto mercato. Perse certezze”

Ultimissime Napoli – Il presidente Aurelio De Laurentiis ha ricevuto delle critiche da un ex calciatore dei partenopei: le dichiarazioni complete

Per le ultimissime Napoli, le parole utilizzate da un grande ex azzurro dopo la sconfitta contro il Como. I partenopei hanno perso la vetta della classifica dopo il 2-1 firmato da Diao e si ritrovano ora a inseguire. La squadra appare in debito d’ossigeno e con meno sicurezze a livello mentale. Nell’ultimo mese ha raccolto solamente 3 punti e uno dei suoi trascinatori, Romelu Lukaku, ha vissuto il suo periodo peggiore da quando è approdato in squadra.

Febbraio è costato carissimo al Napoli, che ora dovrà puntare tutto sullo scontro diretto di sabato prossimo contro l’Inter per riaccendere le speranze. Una sconfitta chiuderebbe definitivamente ogni chance di vincere il quarto scudetto, che appare un sogno quasi miracoloso.

Calaiò tuona contro De Laurentiis: il commento dopo il post su X

Dopo la sfida di Como ha parlato Emanuele Calaiò, grande ex del Napoli. L’attaccante non ha gradito particolarmente il post su X fatto dal presidente De Laurentiis al fischio finale della partita. Le principali critiche sono arrivate dopo il mercato di gennaio, che ha notevolmente indebolito gli azzurri dopo la cessione di Kvaratskhelia.

“Mi suona strano che De Laurentiis faccia un tweet per stare vicino alla squadra e dire che ‘siamo ancora -1 dall’Inter’, lui che a gennaio ha fatto un non-mercato ed oggi avrebbe fatto meglio a scrivere: “Ragazzi, possiamo ancora andare in Champions, perché è quello l’obiettivo”. É evidente che a questa squadra manchino alternative. Okafor non è pronto e non hai chi possa cambiarti la partita negli ultimi minuti: hai solo Ngonge, che è troppo poco. Il Napoli ha perso certezze, mentalità e soprattutto garra. E’ più difficile incontrare le piccole, oggi, perché fanno sempre più punti nel girone di ritorno, che le primissime della classe. Fabregas ha inserito una punta in più per vincere. Anche il Genoa è andato a Milano a fare la partita e avrebbe pareggiato senza un mezzo errore della difesa. Contro il Napoli, danno tutti di più”.