Napoli, Inter e Atalanta: in tre per il sogno scudetto. Ecco chi favorisce il calendario

Ultime Calcio Napoli – Inter e Atalanta, sono tre le squadre in piena lotta per vincere lo scudetto: ecco chi è più favorita dal calendario

Per le ultime calcio Napoli, abbiamo voluto analizzare il calendario delle 12 partite di campionato rimanenti e che spettano da giocare anche a Inter e Atalanta. La nuova classifica di Serie A vede la squadra di Inzaghi al primo posto con 57 punti, seguita dai partenopei a 56 e la Dea a 54. Con 36 punti ancora a disposizione, per tutte e tre le società è lecito sognare la vittoria dello scudetto.

L’Inter trionferebbe per la 21a volta nella propria storia, il Napoli bisserebbe un successo in appena due anni e porterebbe a 4 il numero di scudetti in bacheca, mentre per l’Atalanta si tratterebbe di una prima volta storica. Un’occasione unica per i bergamaschi, che hanno gettato diverse occasioni nell’ultimo mese, l’ultima quella in casa contro il Cagliari la scorsa settimana. Con una classifica così corta, abbiamo voluto analizzare il calendario dei tre club, provando a capire quale potrebbe favorire una delle protagoniste.

Inter, due scontri diretti decisivi e la Champions: Inzaghi ci crede

Partiamo, ovviamente, dalla capolista. L’Inter parte con il vantaggio di avere 1 punto in più rispetto al Napoli e 3 in più nei confronti dell’Atalanta. La squadra di Inzaghi, a differenza delle sue inseguitrici, però, è ancora impegnata in Coppa Italia e, soprattutto in Champions League. Il calendario prevede proprio la sfida in coppa contro la Lazio, prima dello scontro diretto al Maradona contro il Napoli.

A quel punto ci saranno le due sfide di Champions contro il Feyenoord, intervallate dall’impegno in campionato contro il Monza. Prima della sosta, ancora uno scontro diretto, con l’Atalanta a Bergamo. Due sfide cruciali, entrambe in trasferta, che diranno moltissimo di questo scudetto.

Al rientro dagli impegni delle nazionali sarà l’ora di Udinese e Parma, prima degli eventuali quarti di finale di Champions e con le possibili semifinali di Coppa Italia a intervallare le due gare di campionato. In Serie A poi toccherà al Cagliari e di nuovo alla Champions, quindi al Bologna e di nuovo alla coppa nazionale.

Un vero e proprio tour de force che proseguirà con la Roma in Serie A, le possibili semifinali di Champions League, il Verona, ancora la coppa europea, il Torino, la finale di Coppa Italia e la Lazio. Le avversarie in campionato non sono così imbattibili per i nerazzurri, specie superati i due scontri diretti, ma i numerosi impegni potrebbero togliere energie. Uscire dalle coppe, invece, spianerebbe la strada verso lo scudetto.

Napoli, finale in discesa ma Conte deve recuperare la squadra

Il Napoli si presenta a questa volata finale per lo scudetto in condizioni pessime. Gli azzurri non vincono dallo scorso 25 gennaio per 2-1 contro la Juventus e in un mese hanno ottenuto solamente 3 punti contro Roma, Udinese, Lazio e Como. Sfide non semplici, sia chiaro, ma la condizione della squadra è apparsa a tutti al minimo. Tra infortuni e stanchezza mentale e fisica, gli uomini di Conte sembrano implosi.

Cosa dice il calendario? Il Napoli avrà la sfida contro l’Inter in programma il prossimo 1 marzo. Vincerla riaprirebbe il campionato, perderla potrebbe essere una condanna. Toccherà poi alla Fiorentina una settimana dopo e al Venezia prima della sosta. Al rientro, gli ultimi due big match della stagione contro Milan e Bologna.

Il finale è, sulla carta, in discesa con Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari nelle ultime 7 gare in programma. Non è un’impresa impossibile, specie per i sopracitati impegni dell’Inter, ma bisognerà evitare di sbagliare lo scontro diretto di sabato prossimo. Non solo, Conte dovrà ritrovare un gruppo che sembra essersi perso in questo terribile mese di febbraio.

Atalanta, due mesi da incubo ma Gasperini ci crede

Chiudiamo, ovviamente con l’Atalanta, che si presenta al terzo posto con 2 punti di svantaggio sul Napoli e 3 dall’Inter. Scontri diretti pari con i partenopei, mentre con i nerazzurri è momentaneamente in svantaggio. La Dea affronterà il Venezia nel prossimo turno, provando così ad accorciare almeno su una delle due avversarie che si incroceranno al Maradona.

Superato questo ostacolo, però, per Gasperini si preannunciano due mesi terribili. Tra gli inizi di marzo e metà aprile affronterà in sequenza: Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan. Una serie consecutiva di 6 scontri diretti folle, intervallata dalle partite con Lecce e Monza, prima della Roma e delle ultime due con Genoa e Parma. Uscire con più punti possibili da quel tornado primaverile, significherà meritare di vincere il campionato. Ma potrebbe non bastare.