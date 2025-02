L’Atalanta dilaga con l’Empoli e spaventa il Napoli: come cambia la classifica

Notizie Calcio Napoli – L’Atalanta ha dominato la sfida contro l’Empoli e ora spaventa gli azzurri: come cambia la classifica di Serie A

Per le notizie calcio Napoli arrivano aggiornamenti sulla nuova classifica di Serie A al termine della sfida tra l’Atalanta e l’Empoli. La squadra di Gasperini ha dominato in trasferta, chiudendo per 5-0 il match e ritrovando i 3 punti in campionato. A segno il solito Retegui, Zappacosta e Ademola Lookman, protagonista con una doppietta, che risponde alle critiche ricevute da Gasperini in questa settimana dopo il rigore sbagliato contro il Brugge in Champions League.

Il nigeriano, ha raggiunto quota 12 gol in campionato, avvicinandosi a Thuram e Kean, a secco in questo turno. Vola la Dea, che approfitta delle sconfitte di Milan, Bologna e Fiorentina e del pareggio della Lazio, per consolidare il piazzamento in Champions League. Non solo, ma la sconfitta del Napoli in casa del Como, ha permesso ai nerazzurri di accorciare sui partenopei, credendo ancora persino nella lotta scudetto.

Atalanta più vicina al Napoli: la nuova classifica di Serie A

Dopo 26 giornate di campionato, la classifica vede una nuova capolista, l’Inter, in testa con 57 punti. Subito dietro il Napoli con 56 e al terzo posto l’Atalanta con 54. I bergamaschi si sono quindi portati a -2 dagli azzurri e a -3 dalla nuova capolista, proprio a pochi giorni dalla super sfida tra gli uomini di Conte e quelli di Simone Inzaghi.

L’Atalanta, la prossima settimana, affronterà il Venezia in casa. Se è pur vero che la Dea non ha ancora vinto nel 2025 al Gewiss Stadium, la sfida si prospetta semplice sulla carta e potrebbe permettere a Retegui e compagni di avvicinarsi ulteriormente alla vetta. In caso di vittoria del Napoli al Maradona, e di successo della stessa Atalanta, Gasperini manterrebbe 2 punti di distacco dalla nuova capolista e aggancerebbe l’Inter.

In caso di vittoria di Lautaro e co, invece, l’Atalanta potrebbe scavalcare il Napoli di 1 punto, rimanendo a -3 dalla vetta. Un pareggio, invece, potrebbe permettere alla Dea di agganciare i partenopei e portarsi a -1 dall’Inter. Una serie di scenari da sogno, prima di un tour de force che attende la squadra di Bergamo. Da marzo, infatti, per Lookman e soci avranno inizio una sfilza di scontri diretti impressionante (ben 5 consecutivi), che determineranno il vero esito della stagione.