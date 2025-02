Napoli-Inter è già iniziata: ecco il messaggio di Inzaghi a Conte

Calcio ultimissime – La sfida tra Napoli e Inter è già cominciata fuori dal campo, con Inzaghi che lancia un chiaro messaggio a Conte e squadra.

Negli ultimi giorni, come giusto che sia, si fa altro che parlare di Napoli-Inter. La sfida scudetto nella giornata di ieri ha finalmente avuto una sua data e orario – sabato alle 18 – ed ora per i due club c’è l’ultimo incontro di campionato, prima di sfidarsi a viso aperto al ‘Maradona‘. Gli azzurri, visto l’unico impiego settimanale, arriveranno sicuramente con un tour de force in meno sulle gambe.

I nerazzurri arriveranno con la sfida settimanale in Coppa Italia contro la Lazio e a pochi giorni prima dell’importante trasferta a Rotterdam, contro il Feyenoord in Champions League. Inzaghi nel frattempo ha lasciato la miccia ed è pronto a prendersi il primo posto.

Inzaghi lancia il messaggio a Conte: contro il Genoa senza paura e con i diffidati

Simone Inzaghi non pensa affatto alla sfida della settimana prossima contro al Napoli e non intende farsi dei calcoli. L’obiettivo è non steccare ancora una volta e di restare agganciato agli azzurri, che scenderanno in campo solo nella giornata di domani e con le pressioni del risultato nerazzurro.

Secondo quanto emerso dalle pagine de La Gazzetta dello Sport i nerazzurri scenderanno in campo con Bastoni, Barella e Mkhitaryan, tutti e tre diffidati e a rischio trasferta a Napoli. Un chiaro messaggio di Inzaghi sul non avere paura e pensare a fare bene di partita in partita.

L’Inter questa sera infatti scenderà in campo contro al Genoa e i tifosi partenopei, e non solo, sperano in un altro passo falso. Inzaghi però non è della stessa idea, vista anche la presenza insidiosa dell’Atalanta.

Conte pensa al suo 11 titolare: Anguissa è diffidato

Difficile sapere quali saranno le scelte di Antonio Conte, mai come questa volta non scontate. Il tecnico nell’ultima settimana ha seguito attentamente le prestazioni in allenamento di Billing, che potrebbe scendere in campo dal 1′ già domani.

In casa Napoli infatti c’è un problema non di poco conto. Anguissa è finito nella lista dei diffidati e, in caso di ulteriore cartellino, non prenderà parte allo scontro al vertice contro l’Inter.

Durante la conferenza stampa di Conte che si terrà oggi sapremo con più certezze chi scenderà in campo domani nel lunch-match della domenica contro il Como.