L’Inter soffre, ma batte il Genoa: cambia la classifica in attesa di Como-Napoli (FOTO)

Napoli calcio – ultimissime. La nuova classifica della Serie A: l’Inter vince e sorpassa momentaneamente il Napoli in classifica.

Tanta, tanta sofferenza per l’Inter ma arriva alla fine la vittoria contro il Genoa con il risultato di 1-0. Decide la gara un colpo di testa di Lautaro Martinez deviato in modo decisivo da Masini al 78′ minuto.

La prestazione nerazzurra non può dirsi comunque positiva: i ragazzi di Inzaghi sono stati infatti imbrigliati dalla gabbia creata da Vieira e hanno anche rischiato di subire in un paio d’occasioni: spicca, in particolare, un colpo di testa da pochi passi di Ekuban che centra in pieno il portiere avversario Martinez pochi minuti prima del vantaggio nerazzurro.

Serie A, la classifica in attesa di Como-Napoli

L’Inter fa così il suo dovere in una serata in cui era chiamata alla vittoria per mettere pressione al Napoli, impegnato domani in casa del Como. In questo momento, quindi, i nerazzurri passano momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa della gara di domani alle 12.30.

In virtù della sconfitta della scorsa settimana contro la Juve, comunque, il momentaneo sorpasso avviene con un solo punto di vantaggio sul Napoli. Questo permette ai ragazzi di Conte di non uscire pienamente insoddisfatti in caso di pareggio contro il Como domani, che isserebbe entrambe le squadre a pari punti in classifica. L’unico risultato che confermerebbe quindi il sorpasso domani è la sconfitta del Napoli a Como.

Occorre comunque ricordare come col regolamento in vigore da qualche anno, in caso di parità in vetta al termine del campionato non si guarderebbe a differenza reti o scontri diretti, ma si giocherebbe uno spareggio in partita secca per determinare la squadra vincitrice dela Serie A. Insomma, per i ragazzi di Conte l’imperativo rimane la vittoria, in modo da arrivare con un indubbio vantaggio di classifica allo scontro diretto della prossima settimana.