Como-Napoli, sorpasso dell’ultim’ora: Conte medita un cambio a sorpresa

Notizie calcio Napoli- Conte medita un cambio di formazione a sorpresa per Como-Napoli: spunta un sorpasso dell’ultim’ora.

Il Napoli è chiamato a rispondere alla vittoria dell’Inter di ieri sera contro il Genoa, che ha momentaneamente permesso il sorpasso nerazzurro in classifica. Gli azzurri saranno impegnati a Como alle 12.30 con la missione di riprendersi la vetta nella cruciale giornata antecedente allo scontro diretto con i nerazzurri di sabato prossimo, che potrebbe per davvero decidere le sorti del campionato.

Antonio Conte ha qualche dubbio di formazione in più rispetto al solito per questa gara, in considerazione dei tanti infortuni. Si è fermato nei giorni scorsi infatti anche Mazzocchi, che ha costretto Conte a far accelerare i rientri di Olivera e Spinazzola.

Conte cambia: pronto Billing!

Sulla fascia sinistra è così pronto il rientro fra i titolari di Spinazzola dopo due partite, con l’uruguagio pronto a subentrare. C’è però un’ulteriore novità rispetto alle ultime gare: Conte starebbe infatti pensando di lanciare dal primo minuto Philip Billing, fin qui mai neanche subentrato dal suo arrivo a gennaio.

A farne le spese sarebbe Zambo Anguissa. Il motivo di una simile scelta è semplice: il camerunense è infatti diffidato e, in caso di cartellino giallo, salterebbe il fondamentale match Scudetto contro l’Inter. Un’eventualità che, quindi, spaventa Conte e tutto l’ambiente Napoli a tal punto da valutare seriamente di lanciare un giocatore fin qui mai preso in considerazione come il neo acquisto Billing dall’inizio.

L’ulteriore novità, già confermata nei giorni scorsi, porta il nome di Matteo Politano: partito dalla panchina contro la Roma in virtù del passaggio al 3-5-2 con Raspadori al fianco di Lukaku, sarebbe pronto a tornare dall’inizio occupano il ruolo di esterno destro di centrocampo. In questo modo, scalerebbe in difesa Di Lorenzo al fianco di Rrahmani e Buongiorno, mentre partirebbe dalla panchina Juan Jesus.

Como-Napoli, le probabili formazioni

Questo dunque il probabile 11 descritto da “Il Corriere dello Sport”:

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Lato Como, invece, il dubbio principale riguarda l’attacco. Secondo il quotidiano, Fabregas potrebbe schierare il suo intero arsenale offensivo, facendo partire tutti insieme dall’inizio Strefezza, Nico Paz, Diao e Cutrone. Nel caso in cui la scelta dovesse essere diversa, a farne le spese sarebbe Cutrone con l’aggiunta di un altro centrocampista più difensivo come Caqueret. Questo il probabile 11 disegnato:

PROBABILE FORMAZIONE COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Dossena, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Diao; Cutrone.