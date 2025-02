LIVE Como Napoli- Le formazioni ufficiali: scelta a sorpresa di Conte!

LIVE Como-Napoli- Segui qui la partita in diretta: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match del Sinigaglia.

Amici e amiche di Spazionapoli.it, benvenuti alla diretta testuale di Como-Napoli. Qui potrete seguire in diretta tutti gli aggiornamenti sul match fra i ragazzi di Fabregas e quelli di Antonio Conte, fondamentale nella lotta al vertice della Serie A.

La vittoria dell’Inter di ieri contro il Genoa obbliga infatti il Napoli ad una vittoria a Como per poter mantenere la vetta nella settimana di vigilia a quella che porterà allo scontro diretto contro l’Inter di sabato prossimo allo Stadio Diego Armando Maradona, che determinerà con tutta probabilità gli equilibri della lotta Scudetto sino a fine campionato.

Le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Fabregas

Tanti erano i dubbi di Antonio Conte per il match di Como, chiamato a fare i conti ancora con qualche assenza. Il più grande dubbio era riguardo Zambo Anguissa, la cui diffida spaventa molto in vista della gara contro l’Inter. Antonio Conte ha optato per una scelta conservativa: giocherà Philip Billing dal primo minuto al suo posto. Si tratta, così, del debutto assoluto con la magli azzurra per il centrocampista acquistato a gennaio dal Bournemouth, che non era fin qui neanche subentrato.

Confermato, poi, il ritorno di Spinazzola fra i titolari, con Olivera pronto a subentrare dalla panchina. Conte ha già chiarito come entrambi non siano al 100%, ma l’infortunio di Mazzocchi obbliga di fatto a forzare anche un po’ il loro rientro. Il modulo sarà ancora una volta il 3-5-2 visto a Roma contro la Lazio, con Raspadori accanto a Lukaku in attacco. Cambiano solo gli interpreti sulle fasce, col ritorno anche di Politano fra i titolari sulla destra. Questo l’11 completo:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

Nel Como, Fabregas opta per una scelta più prudente, schierando un centrocampista in più e rinunciando Cutrone, che partirà solo dalla panchina. In difesa, vince Kepmf il ballottaggio con Dossena:

COMO (4-3-2-1): Butez, Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Caqueret, Perrone, Da Cunha; Paz, Strefezza; Diao