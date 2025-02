Napoli, ecco quando tornerà Mazzocchi: la diagnosi

Ultimissime Napoli – Giunta fuori la diagnosi dell’infortunio rimediato da Mazzocchi, con il calciatore che ora seguirà un programma di recupero.

Nella giornata di ieri è arrivata un’altra pessima notizia in casa Napoli, con l’infortunio rimediato da Pasquale Mazzocchi. Il calciatore nelle ultime settimane è stato prezioso per Conte – nonostante le critiche – per sopperire alla tripla assenza sulla corsia di sinistra, visti gli infortuni di Olivera, Spinazzola e Neres. Mazzocchi ha sempre sudato la maglia secondo le sue potenzialità, poi c’è da considerare anche il fattore di giocare a piede invertito e soprattutto con continuità.

Mazzocchi, lungo stop: quante partite salta

Come emerso fuori dai risultati della diagnosi, Mazzocchi ha riportato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. I tifosi del Napoli speravano in un recupero lampo, viste le problematiche difensive, ma devono fare i conti con un lungo stop.

I tempi di recupero del calciatore – come si legge da Il Corriere della Sera – sono di circa quattro settimane. Il calciatore salterà le sfide di Como, Inter e Fiorentina. Cercherà di rientrare durante la sosta, prima della sfida al Maradona contro il Milan a fine marzo.

Preziosissimo dunque il rientro il gruppo di Spinazzola nelle ultime ore che scenderà in campo dal 1′ nella sfida di domani contro il Como. Vicinissimo al ritorno in campo anche Olivera che piano piano tornerà a pieno regime a padroneggiare la fascia.